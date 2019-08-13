世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」：是公開秘密

記者傅家妤／綜合報導

享譽國際的世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）近日被爆出利用職權性騷擾多名女性，包括歌劇演員、舞者，共有9位工作人員跳出控訴受害，甚至有指他的行經在歌劇圈早已是公開的秘密，不過對於這些指控，多明哥稍早已出面否認。

▲多明哥享譽國際，在歌劇界的地位非常高。（圖／CFP）

根據外媒《美聯社》報導，在追訪多位受訪者後，有9名女性跳出指控多明哥，稱他從1980年代後期至今，30年間持續在自己擔任要職的歌劇公司，騷擾多名女性工作人員，而願意出面的9位受害者當中，只有1位願意公開姓名，其餘的都因為擔心遭到報復，選擇匿名。

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據其中一位受害者指出，「商務午餐並不奇怪，但在商務午餐期間，有人一直試圖牽你的手，或是一直把手放在妳膝蓋上，就有點奇怪。他會一直藉故觸碰妳，而且還會親吻妳。」還有一名女性指出，多明哥曾把手伸進自己的裙子裡，另外有3位則稱，曾被強迫親吻他的唇，有其中7位受害者稱，在拒絕了多明哥的要求後，職業生涯受到影響，甚至有人即便換到別家公司，往後也沒有機會與他合作。

▲多明哥被爆利用職權性騷擾身邊女工作人員。（圖／CFP）

另外也有超過30位歌手、舞者、歌舞劇演員、幕後工作人員、聲樂老師、行政人員稱都曾目擊多明哥在職場性騷擾女性，這在業界早已是公開的秘密。

對此多明哥發聲明否認，「這些匿名的指控最早可以追溯到30多年前，令人深感不安，內容也不準確」隨後強調即便過了很久，他也是出於好意的，對於自己的行經讓某些人感到不舒服或不開心，感到非常難過，「與我共事或認識我的人都知道，我絕對沒有故意傷害、冒犯或讓人難堪的意圖。」

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