ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」：是公開秘密

記者傅家妤／綜合報導

享譽國際的世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）近日被爆出利用職權性騷擾多名女性，包括歌劇演員、舞者，共有9位工作人員跳出控訴受害，甚至有指他的行經在歌劇圈早已是公開的秘密，不過對於這些指控，多明哥稍早已出面否認。

▲世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）。（圖／CFP）

▲多明哥享譽國際，在歌劇界的地位非常高。（圖／CFP）

根據外媒《美聯社》報導，在追訪多位受訪者後，有9名女性跳出指控多明哥，稱他從1980年代後期至今，30年間持續在自己擔任要職的歌劇公司，騷擾多名女性工作人員，而願意出面的9位受害者當中，只有1位願意公開姓名，其餘的都因為擔心遭到報復，選擇匿名。

請繼續往下閱讀...

據其中一位受害者指出，「商務午餐並不奇怪，但在商務午餐期間，有人一直試圖牽你的手，或是一直把手放在妳膝蓋上，就有點奇怪。他會一直藉故觸碰妳，而且還會親吻妳。」還有一名女性指出，多明哥曾把手伸進自己的裙子裡，另外有3位則稱，曾被強迫親吻他的唇，有其中7位受害者稱，在拒絕了多明哥的要求後，職業生涯受到影響，甚至有人即便換到別家公司，往後也沒有機會與他合作。

▲世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）。（圖／CFP）

▲多明哥被爆利用職權性騷擾身邊女工作人員。（圖／CFP）

另外也有超過30位歌手、舞者、歌舞劇演員、幕後工作人員、聲樂老師、行政人員稱都曾目擊多明哥在職場性騷擾女性，這在業界早已是公開的秘密。

對此多明哥發聲明否認，「這些匿名的指控最早可以追溯到30多年前，令人深感不安，內容也不準確」隨後強調即便過了很久，他也是出於好意的，對於自己的行經讓某些人感到不舒服或不開心，感到非常難過，「與我共事或認識我的人都知道，我絕對沒有故意傷害、冒犯或讓人難堪的意圖。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

多明哥, Placido Domingo

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌到齊！女星選不出理想型
  2. 易烊千璽一夜長大！《長安十二時辰》咬牙拍水牢戲快凍僵
  3. 張藝興解約三星！　「傷害民族感情」代言8個月宣布掰了
  4. 網瘋傳《金家好媳婦》砸千萬拍電影版　製作人「一句話」給答案
  5. 饒舌歌手Ty.台北免費開唱倒數！　重量級嘉賓曝光是「甜心教主」
  6. 曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！
  7. 一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火損失千萬「樂器特殊打造」可能募款
  8. 曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎
  9. 樂迷苦等6年！Two Door Cinema Club台北開唱　舉杯喊「乾杯」全場嗨了
  10. 陪孟耿如東京擺攤　黃子佼累到爆炸：沒有時間懷孕！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366