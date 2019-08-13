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暗黑李毓芬寫真尺度超狂　揪當地妹拍「全裸泰國浴」

記者許逸群／台北報導

網紅陳香菱（Mandi）身高僅155公分卻擁有36H的魔鬼體態，超不科學的身材被封為「暗黑、兇版李毓芬」及「最性感救護員」之稱。她近期推出《泰瘋狂》性感寫真，不但遊走於「極限上空」，甚至還有當地文化「泰國浴」極限上空寫真， 挑戰各種極限大尺度。

▲▼「暗黑李毓芬」陳香菱。（圖／陳香菱提供）

▲「暗黑李毓芬」陳香菱。（圖／陳香菱提供）

在今（13日）的寫真書記者會上，陳香菱親手製作棉花糖送給到場的媒體朋友。她坦言，雖然身材令人羨慕，但她卻有了動刀縮胸的念頭，最後是怕留疤才打消念頭。提到創業投資開麵包店，她表示逐漸上手，幾乎每天都會到店裡實際參與營運。

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在泰國芭達雅拍攝極限上空性感寫真，其中還請來正統泰國女一起全裸拍攝泰國浴的畫面。陳香菱說，絕對是2019年最值得期待最血脈噴張的一本寫真書，也希望透過這本寫真書來回饋廣大支持的粉絲。她目前已經出了5本寫真，坦言不排斥露點，但還是會以主題跟內容為優先考量。

陳香菱在讀護專時期就是PTT表特版上的常客，這次與知名攝影師周明進聯手合作，推出第一本泰國的《泰瘋狂》性感寫真，不但遊走於「極限上空」，甚至還有當地文化「泰國浴」直奔極限的大尺度，讓寫真書瞬間缺貨，第一刷預購就全秒殺，目前正在推出第二刷中。

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陳香菱, 暗黑李毓芬, 小李毓芬

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