雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲

記者傅家妤／綜合報導

「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）11日證實與妻子麥莉（Miley Cyrus）離婚，結束8個月婚姻，消息一出震驚不少人，事後女方也發文稱「改變是不可避免的」，而他13日也在IG上發文，首度回應離婚，「我沒有其他的想法，我只希望麥莉往後可以健康、幸福。」

▲連恩漢斯沃、麥莉證實離婚，結束8個月婚姻。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

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麥莉11日透過發言人證實，與連恩漢斯沃已經分開，兩人感情分合10年，婚姻卻僅維繫了8個月，最後以離婚收場，讓人不勝唏噓，有許多粉絲都難以接受，有傳兩人離婚的主因兩人的步調無法一致，麥莉事業正處於上升期，且對事業也很有野心，但連恩漢斯沃卻喜歡簡單的生活，小倆口有很長的時間都分隔兩地，無法見面。知情人士透露：「他們只是想法不同，所以決定了這樣的答案。」

▲連恩漢斯沃、麥莉感情分合近10年，不料最後還是沒能一起走到最後。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

在離婚消息爆發2天後，連恩漢斯沃也在IG上發文，正面回應離婚一事，「很快地跟大家說一聲，我和麥莉最近分開了，而我沒有其他的想法，只希望她往後可以健康、幸福。」隨後他也強調，因為離婚是他個人的私事，因此從未對離婚一事做出任何回應，至於有報導稱得到了他的回答，都並非事實。

▲連恩漢斯沃首發文。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

該則發文一出，不少粉絲也紛紛留言安慰：「你值得更好的」、「無論什麼時候，我們都在」，也有不少圈內的友人也替他打氣，「愛你，兄弟」、「你一直都是冠軍，兄弟」、「我們支持你」，而哥哥克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）雖然沒有多說什麼，但也特別按讚了他的發文，默默陪伴著弟弟。