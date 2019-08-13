ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）於2018年9月登記結婚，雖然兩人在法律上已經是夫妻了，但婚禮卻遲遲未有著落。如今終於傳出消息，他們將在今年9月結婚一週年時，正式舉辦婚禮。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲小賈斯汀和海莉被爆將在9月正式舉辦婚禮。（圖／CFP）

兩人婚禮日期，先前已有多個版本流出。從一月底，到傳出有意辦在小賈斯汀3月1日生日當天舉行，一共推遲3次，不過始終沒有任何進展。甚至一度爆出兩人的婚禮將無限期推遲，因為海莉希望專心陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症。

請繼續往下閱讀...

小賈斯汀（Justin Bieber）和海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）。（圖／CFP）

▲小賈斯汀對抗憂鬱症，海莉被一直陪在他身邊。（圖／CFP）

根據《US Weekly》報導，兩人終於將在今年秋天，也就是正好結婚一週年時舉辦小型婚禮，不過目前場地尚未確定。據悉小賈斯汀與海莉都無意將婚禮舉辦成大型派對，因此只會是低調的儀式，僅邀請摯親好友參與。

海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）和小賈斯汀（Justin Bieber）。（圖／CFP）

▲小賈斯汀和海莉被爆將在9月正式舉辦婚禮。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

《六人行》開播25年確定電影院上映！　4K版有新內容「只有3天限定」

《六人行》開播25年確定電影院上映！　4K版有新內容「只有3天限定」

BTS深夜宣布重要消息　「出道6年來第一次」

BTS深夜宣布重要消息　「出道6年來第一次」

泰勒絲「穿泳衣」踩紅毯奪獎　Monsta X搶下「青少年票選獎」韓團頭香

泰勒絲「穿泳衣」踩紅毯奪獎　Monsta X搶下「青少年票選獎」韓團頭香

泰民PO五人SHINee合照：好想你們！　Key秒回「日常兄弟對話」暖哭粉絲

泰民PO五人SHINee合照：好想你們！　Key秒回「日常兄弟對話」暖哭粉絲

防彈JIMIN掏出「皮夾珍藏6年票根」　一看日期⋯粉絲感動淚奔：都長大了！

防彈JIMIN掏出「皮夾珍藏6年票根」　一看日期⋯粉絲感動淚奔：都長大了！

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

獨家專訪／「人生勝利組」走過焦慮症　媚布兒唱出青春痛：好、壞，我都不隱藏

獨家專訪／「人生勝利組」走過焦慮症　媚布兒唱出青春痛：好、壞，我都不隱藏

《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光

《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光

麥莉離婚雷神弟「真實原因」曝光　知情人士爆：婚後6個月就出問題

麥莉離婚雷神弟「真實原因」曝光　知情人士爆：婚後6個月就出問題

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 優人神鼓大火「護山神樹」冥冥守護？像是她努力保護整片森林
  2. 世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」：是公開秘密
  3. 梧桐妹微博開5天火速關閉　賈靜雯：少看垃圾很好啊！
  4. AB6IX闖禍撞女偶像！　被隊長訓話「自罰下場」粉絲目睹笑哭
  5. 郎朗陪混血妻逛超市！　推購物車當妻奴「看嬰兒用品」爆喜訊
  6. 休傑克曼嗆萊恩雷諾斯！「影片暗藏亮點」萬人推爆：金鋼狼回歸了
  7. 偉晉退伍歸隊《娛百》！　睽違1年再玩狼人殺：壓力大到做惡夢
  8. 專訪／林思宇空降「A'N'D」當團長　曝女團5年生活內幕：真的不好做
  9. 剛好有人上山打太極拳報119！優人神鼓大火集體反省：老天爺要告訴我們什麼
  10. Selina全家人抱著哭！　告白任爸：希望他以自己為榮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366