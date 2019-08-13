小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）於2018年9月登記結婚，雖然兩人在法律上已經是夫妻了，但婚禮卻遲遲未有著落。如今終於傳出消息，他們將在今年9月結婚一週年時，正式舉辦婚禮。

▲小賈斯汀和海莉被爆將在9月正式舉辦婚禮。（圖／CFP）

兩人婚禮日期，先前已有多個版本流出。從一月底，到傳出有意辦在小賈斯汀3月1日生日當天舉行，一共推遲3次，不過始終沒有任何進展。甚至一度爆出兩人的婚禮將無限期推遲，因為海莉希望專心陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症。

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▲小賈斯汀對抗憂鬱症，海莉被一直陪在他身邊。（圖／CFP）

根據《US Weekly》報導，兩人終於將在今年秋天，也就是正好結婚一週年時舉辦小型婚禮，不過目前場地尚未確定。據悉小賈斯汀與海莉都無意將婚禮舉辦成大型派對，因此只會是低調的儀式，僅邀請摯親好友參與。

▲小賈斯汀和海莉被爆將在9月正式舉辦婚禮。（圖／CFP）

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