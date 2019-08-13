Janet、瑪莉亞全台語主持　嚴格爸攝影棚親身督導

記者許逸群／台北報導

藝人Janet與葉欣眉（瑪莉亞）首次搭檔，一起主持公視台語節目《旺來西瓜仙拚仙》。一位是華裔麻省理工學院高學歷雙學士生，一位是本土中文系金頭腦，兩人將聯手在節目中展現最無厘頭、最幽默、卻又聰明寓教於樂的一面，這也是主持界少有新鮮奇妙的「女力」組合。

▲Janet與瑪莉亞首次搭檔主持。（圖／公視提供）

Janet與葉欣眉都來自台語母語家庭，從小就說台語走遍天下，可是首次挑戰全台語主持就碰到難題。Janet透露，曾把「美人」的台語說成「米漿」，葉欣眉則曾把「青山國小」說成了「深山國小」，幸好每次都有台語顧問老師從旁提點，以及Janet的「首席家教」爸爸親自到錄影現場嚴格督導。

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▲《旺來西瓜仙拚仙》。（圖／公視提供）

Janet從小在美國長大，來台前不會中文，只會講台語和英文，但卻因為「只會台語和英文」受到台灣觀眾的青睞。首次主持兒童節目的她表示，因自己也有了孩子，這個節目能夠帶領父母們發現另一種與孩子相處的角色模式，父母也能像是朋友一樣與小孩互動。

葉欣眉則表示，與小孩互動不要用「我教你」的心態，而是把小孩當成同輩，雖然常被參賽小學生笑「幼稚」，但她認為在和小孩的互動過程，雙方都能學習到知識，以及如何重新認識、理解一個人。《旺來西瓜仙拚仙》將於8月14日起，每週三至週五晚上6點半播出。