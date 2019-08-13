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田亞霍入伍倒數！　交往4年女友「感情淡」2個月沒見了

記者翁子涵／台北報導

田亞霍推出新專輯《UNHERO》，今舉辦媒體餐敘，擔任田亞霍專輯總企劃的導演比爾賈，特別現身力挺，還送上肌肉裝和水槍，祝他能自我保護且無堅不摧，相差22歲的2人是忘年之交，但比爾賈笑說：「還是會覺得脫軌，臨老入花叢的感覺」。

▲▼田亞霍推出新專輯《UNHERO》。（圖／大鵬傳播提供）

▲田亞霍推出新專輯《UNHERO》。（圖／大鵬傳播提供）

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新專輯紀錄他「登大人」的心路歷程，田亞霍坦言面對媒體已不再扭捏，也覺得自己有著老靈魂，身邊的朋友都比他年長，所以轉大人時間比較早，「唯一轉大人就是以前是玩電腦、打電動，現在是玩德州撲克」，他自認是宅男，可以2、3個月足不出戶，連續一個禮拜都叫外送。

▲▼田亞霍推出新專輯《UNHERO》，比爾賈送上肌肉裝和水槍。（圖／大鵬傳播提供）

▲田亞霍今發行新專輯《UNHERO》，比爾賈送上肌肉裝和水槍。（圖／大鵬傳播提供）

24歲的他收到兵單，預計明年3月後入伍，但他豁然說：「我只要入伍4個月，對我來講影響不大，我可以先把東西錄好」，至於交往4年多的圈外女友會否擔心？他笑說不擔心兵變，彼此感情平淡像老夫老妻，偶爾1、2個月都沒見面，「就順其自然啦，我現在也比較想專注在工作上。」並透露女友熱愛芭樂歌，最愛他的《我累了，你淚了嗎》，問及會否寫歌給女友？田亞霍打趣說：「只有做錯事的時候」。

▲▼田亞霍推出新專輯《UNHERO》。（圖／大鵬傳播提供）

▲田亞霍明年3月後將入伍。（圖／大鵬傳播提供）

比爾賈睽違10多年重拾專輯總企劃身分，被問老婆徐佳瑩會否吃醋，比爾賈笑回：「男生的主題是不一樣的」，田亞霍則說：「她不會跟小屁孩計較」，比爾賈和徐佳瑩日前結婚1周年，但婚戒太小2人都戴不了，透露只在家和家人吃飯、聊心度過，談及生子進度？他則回「有機會當然好啊」。

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