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《大學生》Nina「挺9月巨肚」拍孕婦寫真！　撒嬌老公：你要照顧2隻小豬囉

記者潘慧中／綜合報導

《大學生了沒》班底Nina（曹婕妤）西洋情人節宣布和小新（曾惠新）結婚，隔月公開懷孕喜訊，小倆口開心等待女兒的到來，目前懷孕9個多月的她，把握臨盆前夕拍攝孕婦寫真，「開心！一家三口有了紀念。」

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

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▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲小新陪Nina拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

照片中，可以看到Nina身穿素黑短版細肩帶背心，半脫下純白長罩衫，雪白肌膚平滑透亮，保養得很好，挺著9個月大肚入鏡的她，渾身散發幸福風采，小新蹲下來親吻她的肚皮，雙手放在老公的手背上。

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲▼Nina挺9個月大肚入鏡。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

Nina甜蜜笑說：「盧了老公好久，他才終於願意陪我拍。」想到女兒將是豬年出生的豬寶寶，而她剛好也是豬年出生的人，讓她忍不住對小新撒嬌說：「以後請多多指教，你要照顧兩隻小豬囉！」開心又期待的心情溢於言表。

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲▼Nina正式進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

▲▼《大學生》Nina。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）

事實上，Nina安胎期間的心情又期待又緊張，「說不緊張是騙人的，畢竟我是一個連抽血都可以昏倒的人。」她每天都隔著肚皮跟女兒喊話：「希望妳可以平安健康的出來，不要讓媽媽痛太久喔！」儘管擔心自己無法成為滿分的媽媽，但她仍不忘自我打氣：「誰是一出生就會當媽媽的呢！？」她保證會努力學習成為一個好媽媽，「希望妳是一個最幸福最健康的寶寶。」

Nina IG全文：

盧了老公好久
他才終於願意陪我拍
開心！一家三口有了紀念
以後請多多指教
你要照顧兩隻小豬囉

#哈娜是豬年出生的豬寶寶
#我也是豬年出生的大豬仔
#37wの肚

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

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小新, 曾惠新, Nina, 曹婕妤

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