《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

記者林映妤／台北報導

《玩命關頭：特別行動》美國於8月2日上映，目前累積票房達1.08億美金，約新台幣34億元，台灣於7月31日上映，目前累積票房衝破新台幣3.32億元，台灣和美國均蟬聯雙周票房冠軍！

《玩命關頭：特別行動》導演是《死侍2》大衛雷奇（David Leitch），主演群則是巨石強森、傑森史塔森、海倫米蘭以及新加入凡妮莎柯比、伊卓瑞斯艾巴、艾莎岡薩雷等。當演員接演一部大衛雷奇執導的電影，就必須接受激烈密集的嚴格體能訓練，準備親自上陣演出他設計的史詩般、毫不留情的驚險刺激動作戲份！

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▲▼《玩命關頭：特別行動》台、美創下好成績！（圖／UIP提供）

演員們必須擁有超高的體能耐力和靈活度，才能做出既繁複又高難度的特技動作，這對成就非凡的運動員都是一項艱鉅的挑戰。導演大衛雷奇以他招牌的運鏡技巧和一鏡到底的拍攝手法，充分展現出令人血脈賁張的動作戲份，並且提升了整個故事的刺激感。

實力非凡的運動員傑森史塔森、巨石強森和伊卓瑞斯艾巴接演這部電影之後，就完全準備好要讓片中的特技動作場面更上一層樓，因為他們知道導演大衛雷奇絕對會毫不留情地要求他們配合他在構思全片場面浩大的動作戲份所需要的體能和技巧。

巨石強森和傑森史塔森都是經驗老到的動作巨星，也都曾和電影圈最頂尖的特技動作指導合作過；伊卓瑞斯艾巴也一樣，他曾經正式學過泰拳，而且還參加過職業比賽，更在2016年贏得他的首場自由搏擊比賽。

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴都是運動員出身。（圖／UIP提供）

身為一名導演，大衛雷奇採用了一個小隊隊長的方法，和他的特技動作團隊和創意團隊密切合作，全力支持他們和他們的專業素養。他和攝影指導喬納森塞拉、特技動作指導克里斯奧哈拉，以及長期合作夥伴兼武術指導葛雷芮曼特共同合作，以純熟的手法設計每一個特技動作，常常會透過精心的設計，讓每一個特技動作都能夠搭配令人腎上腺素飆升的音樂，加強特技動作場面的衝擊力。

▲▼《玩命關頭：特別行動》動作配合音樂節奏創造動感。（圖／UIP提供）

這一點又是一大挑戰，想要把每一個特技動作和搭配的音樂節奏完美地搭配在一起，就代表特技動作指導克里斯奧哈拉和武術指導葛雷芮曼特以及他們的工作團隊必須有如雷射般精準地設計每一個特技動作。「大衛總是能看到大局。」特技動作指導克里斯奧哈拉說：「他原本就是一名非常優秀的特技動作演員，這一點對像規模這麼龐大的動作片來說非常關鍵，但是他也很關心每一個角色和每一名演員，他希望能夠敘述一個精采絕倫的故事，同時也會打造出令人嘆為觀止的動作場面。大衛什麼都想到了，所以他才會是這麼優秀的電影導演！」