ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

記者林映妤／台北報導

《玩命關頭：特別行動》美國於8月2日上映，目前累積票房達1.08億美金，約新台幣34億元，台灣於7月31日上映，目前累積票房衝破新台幣3.32億元，台灣和美國均蟬聯雙周票房冠軍！

《玩命關頭：特別行動》導演是《死侍2》大衛雷奇（David Leitch），主演群則是巨石強森、傑森史塔森、海倫米蘭以及新加入凡妮莎柯比、伊卓瑞斯艾巴、艾莎岡薩雷等。當演員接演一部大衛雷奇執導的電影，就必須接受激烈密集的嚴格體能訓練，準備親自上陣演出他設計的史詩般、毫不留情的驚險刺激動作戲份！

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《玩命關頭：特別行動》台、美創下好成績！（圖／UIP提供）

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

演員們必須擁有超高的體能耐力和靈活度，才能做出既繁複又高難度的特技動作，這對成就非凡的運動員都是一項艱鉅的挑戰。導演大衛雷奇以他招牌的運鏡技巧和一鏡到底的拍攝手法，充分展現出令人血脈賁張的動作戲份，並且提升了整個故事的刺激感。

實力非凡的運動員傑森史塔森、巨石強森和伊卓瑞斯艾巴接演這部電影之後，就完全準備好要讓片中的特技動作場面更上一層樓，因為他們知道導演大衛雷奇絕對會毫不留情地要求他們配合他在構思全片場面浩大的動作戲份所需要的體能和技巧。

巨石強森和傑森史塔森都是經驗老到的動作巨星，也都曾和電影圈最頂尖的特技動作指導合作過；伊卓瑞斯艾巴也一樣，他曾經正式學過泰拳，而且還參加過職業比賽，更在2016年贏得他的首場自由搏擊比賽。

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴都是運動員出身。（圖／UIP提供）

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

身為一名導演，大衛雷奇採用了一個小隊隊長的方法，和他的特技動作團隊和創意團隊密切合作，全力支持他們和他們的專業素養。他和攝影指導喬納森塞拉、特技動作指導克里斯奧哈拉，以及長期合作夥伴兼武術指導葛雷芮曼特共同合作，以純熟的手法設計每一個特技動作，常常會透過精心的設計，讓每一個特技動作都能夠搭配令人腎上腺素飆升的音樂，加強特技動作場面的衝擊力。

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

▲▼《玩命關頭：特別行動》動作配合音樂節奏創造動感。（圖／UIP提供）

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／UIP提供）

這一點又是一大挑戰，想要把每一個特技動作和搭配的音樂節奏完美地搭配在一起，就代表特技動作指導克里斯奧哈拉和武術指導葛雷芮曼特以及他們的工作團隊必須有如雷射般精準地設計每一個特技動作。「大衛總是能看到大局。」特技動作指導克里斯奧哈拉說：「他原本就是一名非常優秀的特技動作演員，這一點對像規模這麼龐大的動作片來說非常關鍵，但是他也很關心每一個角色和每一名演員，他希望能夠敘述一個精采絕倫的故事，同時也會打造出令人嘆為觀止的動作場面。大衛什麼都想到了，所以他才會是這麼優秀的電影導演！」

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做

《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做

格雷女「性感特色」消失！大批網友崩潰「RIP」：它不會被遺忘

格雷女「性感特色」消失！大批網友崩潰「RIP」：它不會被遺忘

基努李維漫威「月光騎士」形象曝光！粉絲激推：毫無違和

基努李維漫威「月光騎士」形象曝光！粉絲激推：毫無違和

《返校》駁斥「選角內定說」！王淨非素人惹議？導演：她試鏡2次

《返校》駁斥「選角內定說」！王淨非素人惹議？導演：她試鏡2次

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玩命關頭, 玩命關頭：特別行動, 巨石強森, 傑森史塔森, 伊卓瑞斯艾巴

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲
  2. 小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光
  3. 《航海王》劇場版台灣上映！　影城搶先推出Q萌限定周邊
  4. 「鋼琴王子」李雲迪當街小便被抓包！　網怒：文化高卻素質低
  5. Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光
  6. 金鐘入圍呼聲高！　賈靜雯預測《與惡》她得獎
  7. 哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體
  8. Janet、瑪莉亞全台語主持　嚴格爸攝影棚親身督導
  9. 田亞霍入伍倒數！　交往4年女友「感情淡」2個月沒見了
  10. 《大學生》Nina「挺9月巨肚」拍孕婦寫真！　撒嬌老公：你要照顧2隻小豬囉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366