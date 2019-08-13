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獨家專訪／「人生勝利組」走過焦慮症　媚布兒唱出青春痛：好、壞，我都不隱藏

記者蕭采薇／新加坡專訪

潮濕悶熱的夏日傍晚，在連計程車司機都笑說「現在去Party還太早啦！」的時間，新加坡著名的克拉碼頭卻有一群人守候入場，他們等待的正是以「分手國歌」《Don't Call Me Up》打響名聲，首張專輯就擊敗「嘻哈流量天王」德瑞克（Drake）的23歲年輕歌手媚布兒（Mabel）。

▲▼英倫個性女聲媚布兒（Mabel）。（圖／環球提供）

▲媚布兒首張專輯甫發行，就擊敗「嘻哈流量天王」德瑞克。（圖／環球提供）

或許在台灣知名度還有限，在不論在歐洲或是新加坡，早已有大批10、20歲的少男少女成為了媚布兒的信徒。在傳統亞洲式的審美裡，媚布兒矮小了點、豐腴了點，但她每一張PO在Instagram無不透露出「I’m sexy and I know it」的自信。

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▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒在新加坡舉辦SHOWCASE，吸引大批粉絲朝聖。（圖／環球提供）

這樣的風格不僅是對了00後的胃口，她唱出的青春痛，更是讓媚布兒成為新生代當紅個性女聲的關鍵。媚布兒出生音樂世家，媽媽是知名歌手Neneh Cherry，爸爸Cameron McVey則是知名音樂製作人。出身音樂世家的她看似是「人生勝利組」，但媚布兒從不諱言，自己曾經是焦慮症患者，而首張專輯《High Expectations／魅惑出擊》，也是她以音樂療傷的真實紀錄。

▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒穿上螢光粉紅舞台裝，風格強烈又討喜。（圖／環球提供）

媚布兒在新加坡下榻飯店接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，我們首先從讓她一炮而紅，擁有全球破億串流主打《Don’t Call Me Up》談起。這首嗆爆渣男的「分手國歌」，也源自媚布兒的真實體驗，她說道：「我想表現分手是正面積極的，是好的訊息，因為某些原因的結束，同時也代表新的開始。這就是我想說的故事，離開某些人會過得更好，也會發現自己原來比想像的更堅強。」

▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／環球提供）

「當然，有點難過是OK的。」媚布兒笑說，「但我是正面樂觀的人，所以我更喜歡走向下一步，勝過一個人哭泣。」因此比起在家中哭泣，遭遇到分手時，媚布兒通常會選擇和朋友待在一起，「我們出去玩、跳舞，度過很美好的時間。嗯⋯總之就是保持正面的想法。」

▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒將演出現場變成派對，浴缸是《Don't Call Me Up》MV中的重要元素。（圖／環球提供）

雖然現在可以簡單地形容自己是「正面樂觀的人」，但20歲的媚布兒，卻也真實存在過心理健康問題。曾患有焦慮症的她說道：「沒錯，這是我的記憶中的第一個人生難題，不過做音樂可以幫助我跨越對此的恐懼，能讓我最放鬆的事情。」她也藉此學會不需要隱藏情緒，更不用為自己的負面情緒感到尷尬或是難堪。

▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒在新加坡舉辦SHOWCASE，見到熱情粉絲拿出手機紀錄。（圖／環球提供）

媚布兒說，當然在一開始也會有「不想讓大家發現」的念頭，她說：「我覺得這比較像每個人在青春期都有的問題，你不太確定自己是怎樣的人，不夠有自信，也仍在探索自己，那種情況下通常會害怕表達出自己的性格，也會對『自我性格』和『弱點』感到疑惑。」

▲▼英國「個性新女聲」媚布兒（Mabel）。（圖／翻攝自IG）

▲媚布兒經常分享生活照，散發出自信美。（圖／翻攝自IG）

她接著說道：「但當我長大時，我發現那其實並不是完全是正確的。有很多方法可以讓我更堅強，這正是為什麼我現在並不為此感到羞愧，也就是我說的長大。」甚至媚布兒也體認到，擁有敏感的情緒，甚至是作為音樂人的一大優勢，「能夠更貼近和感受到情緒，都是一個很美妙的事情。我可以更靠近音樂，更靠近所有事情，很明顯的，如果不是這樣敏感，對我來說很難寫出歌來。」

▲▼媚布兒（Mabel）新加坡演出、專訪。（圖／環球提供）

▲媚布兒接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／環球提供）

走過徬徨的青少女時期，23歲的媚布兒如今不論是受訪或演出時，渾身都散發自信，而這也正是吸引大批00後青少年的特質。媚布兒說：「要有自信，就得先信任自己。對我來說，在製作專輯的過程中，我審視自己的一切，所有好的和壞的，我發現自己都能與之共處，因為我很了解自己。」

▲▼媚布兒（Mabel）散發出自信美。（圖／翻攝自IG）

▲首張專輯《High Expectations》上架後，媚布兒親自到唱片行購買。（圖／翻攝自IG）

「瞭解自己，就能面對一切不好的聲音，因為這會讓你更有自信，不會覺得需要隱藏什麼東西。」媚布兒點出問題，「自信是對自己的一切感到自在。我體認到『不會有人像我』，所以我不像她、也不像她、我也永遠不會像那些人。」因此當停止比較，自在的做自己，就會散發出自信。

▲▼英國「個性新女聲」媚布兒（Mabel）。（圖／翻攝自IG）▲▼媚布兒（Mabel）散發出自信美。（圖／翻攝自IG）

▲媚布兒不害羞展示身材曲線，非常有自信。（圖／翻攝自IG）

首次亞洲行造訪了首爾、新加坡和馬尼拉，媚布兒也把握機會上街逛逛，親身感受城市氣息。她說：「每個城市有不同氣氛，每個國家有不同氛圍。所當我才思枯竭的時候，我就會住到不同的城市，會給我不同的靈感。」媚布兒更興奮地說：「當然，我也很期待有天能去到台灣。」

▲▼英國「個性新女聲」媚布兒（Mabel）。（圖／翻攝自IG）

▲媚布兒有少女心，首次亞洲行在首爾買了最愛的「萊恩」。（圖／翻攝自IG）

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