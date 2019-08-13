蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材窈窕的她常和粉絲分享生活，她11日在社群網站上傳一系列美照，「最後（一張）壞掉了。」但網友焦點全放在其中一張從上往下拍的辣照，不少男粉絲都激動直呼：「內衣露出來了啦！」

▲▼蕾菈比例超好。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



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照片中，可以看到蕾菈頂著及腰長捲髮入鏡，穿著貼身白背心，搭配高腰喇叭褲和高跟涼鞋，格外突顯她的纖細腰身、修長美腿，身材穠纖合度，展現長期努力健身的成果。

▲▼蕾菈露出紅色內衣肩帶。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



格外引起討論的是，當蕾菈席地而坐時，拍攝方式轉換成由上往下的視角，恰巧捕獲到紅色的內衣肩帶，胸前深U挖空的剪裁，讓深溝和豐滿北半球全被看光，舉手投足都超有女人味，瞬間電暈一票男網友。

▲「上帝視角」拍蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



事實上，蕾菈的好身材得來不易，她曾自揭黑歷史，一度胖到人生巔峰67公斤，最後下定決心減肥，改掉愛吃宵夜、甜食和炸物的飲食習慣，並憑藉著戒澱粉、多吃菜肉蛋、每天至少喝2000c.c.的水等方法，1年內甩掉10公斤贅肉且不再復胖。

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）