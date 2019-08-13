ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材窈窕的她常和粉絲分享生活，她11日在社群網站上傳一系列美照，「最後（一張）壞掉了。」但網友焦點全放在其中一張從上往下拍的辣照，不少男粉絲都激動直呼：「內衣露出來了啦！」

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈比例超好。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

請繼續往下閱讀...

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

照片中，可以看到蕾菈頂著及腰長捲髮入鏡，穿著貼身白背心，搭配高腰喇叭褲和高跟涼鞋，格外突顯她的纖細腰身、修長美腿，身材穠纖合度，展現長期努力健身的成果。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈露出紅色內衣肩帶。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

格外引起討論的是，當蕾菈席地而坐時，拍攝方式轉換成由上往下的視角，恰巧捕獲到紅色的內衣肩帶，胸前深U挖空的剪裁，讓深溝和豐滿北半球全被看光，舉手投足都超有女人味，瞬間電暈一票男網友。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲「上帝視角」拍蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈的好身材得來不易，她曾自揭黑歷史，一度胖到人生巔峰67公斤，最後下定決心減肥，改掉愛吃宵夜、甜食和炸物的飲食習慣，並憑藉著戒澱粉、多吃菜肉蛋、每天至少喝2000c.c.的水等方法，1年內甩掉10公斤贅肉且不再復胖。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘

浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘

劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師

劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師

隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！　崩潰PO文求救…掀網共鳴：我也是

隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！　崩潰PO文求救…掀網共鳴：我也是

情侶4大禁忌！　鬼月「牽手去這裡拜拜」他真心勸退：會被拆散

情侶4大禁忌！　鬼月「牽手去這裡拜拜」他真心勸退：會被拆散

Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！　「最討厭他說這句話」老公還回嘴…女網友超有感

Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！　「最討厭他說這句話」老公還回嘴…女網友超有感

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

「刪前任電話」吵N年！　大S提分手大忌：這樣戀商超低…網全讚翻了

「刪前任電話」吵N年！　大S提分手大忌：這樣戀商超低…網全讚翻了

滴妹3年首破例「素顏上鏡」！　鼻頭爆痘「被近拍真實膚況」崩潰：超醜

滴妹3年首破例「素顏上鏡」！　鼻頭爆痘「被近拍真實膚況」崩潰：超醜

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕾菈, 鄧紫棋, 反骨男孩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲
  2. 小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光
  3. 《航海王》劇場版台灣上映！　影城搶先推出Q萌限定周邊
  4. 「鋼琴王子」李雲迪當街小便被抓包！　網怒：文化高卻素質低
  5. Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光
  6. 金鐘入圍呼聲高！　賈靜雯預測《與惡》她得獎
  7. 哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體
  8. Janet、瑪莉亞全台語主持　嚴格爸攝影棚親身督導
  9. 田亞霍入伍倒數！　交往4年女友「感情淡」2個月沒見了
  10. 《大學生》Nina「挺9月巨肚」拍孕婦寫真！　撒嬌老公：你要照顧2隻小豬囉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366