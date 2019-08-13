《德魯納》編劇都寫夯劇！鬼都有心碎死因⋯再爆殺人魔山上棄屍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《德魯納酒店》由IU、呂珍九領銜主演，至今播岀10集，討論度節節攀升。事實上，該劇的編劇大有來頭，正是由擅長寫鬼怪奇幻故事的「洪氏姐妹」洪貞恩、洪美蘭所執筆，她們曾寫過《主君太陽》、《花遊記》、《我女友是九尾狐》等劇，皆是在台擁有高人氣的戲劇。

▲▼《德魯納酒店》、《主君太陽》是同個編劇。（圖／翻攝自劇照、IG）



請繼續往下閱讀...

《德魯納酒店》不論是OST找來太妍獻唱，或者雪莉驚喜客串，都創下極高話題性。戲劇裡每位鬼魂背後皆有令人心碎的故事，13號房客人曾是性愛片受害者、失明女鬼遇上肇事逃逸而亡、女學生被霸凌推下天橋摔死，近幾集更牽扯出連續殺人魔案件，數名受害者山上遭棄屍，11日播岀後，平均收視率突破10%。

▲▼《德魯納酒店》每個鬼死因都有故事。（圖／翻攝自愛奇藝、tvN）



除了戲劇備受討論，演員間的互動也從劇裡延伸到真實網路，IU特地為「張滿月」社長辦了IG帳號，呂珍九也以劇中角色「燦星」的英文諧音辦帳號，劇中的「桑切斯」、酒保也開啟官方帳號，網路上來往也是粉絲津津樂道的話題。《德魯納酒店》每週日、一在愛奇藝台灣站上架播岀。

▲《德魯納》IU親自邀約雪莉客串。（圖／翻攝自雪莉IG）