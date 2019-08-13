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林昶佐退黨　黃子佼笑「第一個受害的就是本節目」

記者許逸群／台北報導 

公視益智節目《一呼百應》日前邀請兩政黨委員力拚「誰是問政高手」，孰料在節目錄影當天恰逢林昶佐正式宣布恢復無黨籍身分，讓原本製作單位設定他與陳雨凡代表「時代力量」出征，只好改為以好朋友的身分一同出席。黃子佼開玩笑表示：「在他宣布退黨以後，第一個受害的就是本節目。」

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲林昶佐錄影當日稍早前「退黨」。（圖／公視提供）

節目錄影當天恰逢鬼門開，原本代表「時代力量」參加錄影的林昶佐，在當天上午正式宣布恢復無黨籍身分，因此被主持人黃子佼笑稱鬼門開的時候就會出現一些怪事。林昶佐當天晚上照常與前黨員陳雨凡一起參加節目錄影，被問到離開政黨的原因，林昶佐俏皮表示：「當然是因為今天鬼門開，我的綽號是鬼王，所以就要有一點大事發生。」

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黃子佼恍然大悟表示「原來是鬼王要出招了！」但最後林昶佐還是有認真解釋：「主要是希望能夠把一些做事的方法釐清，如果大家討論以後沒辦法有那麼清楚的共識，就還是得繼續自己前進。」

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲▼節目本以兩政黨答題較勁。（圖／公視提供）

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

該集節目出現本季開播以來最獎金高倍數1500倍的題目，令黃子佼驚呼「鬼月什麼事都會發生」，吳姍儒甚至懷疑是不是製作單位輸入數字時按錯了。最後聊到參賽感想，江啟臣與李彥秀兩人不約而同表示「玩得很辛苦但是非常開心」，林昶佐也讚嘆「厲害的人還是都在民間啊」！

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林昶佐, 黃子佼, 一呼百應

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