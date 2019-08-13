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王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了

記者李玟儀／綜合報導

男星王一博近期因為在《陳情令》飾演「藍忘機」人氣超高，除了演員、偶像歌手、主持之外，他同時也是一名職業賽車手，上個周末在珠海出賽，兩天都拿下分組第一的好成績。不過卻有網友爆料，有人在珠海目睹他和大陸耀萊集團千金綦美合牽手，引起網友討論。

▲▼王一博爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲王一博爆戀情，右為綦美合。（圖／翻攝自微博）

王一博接連兩天在珠海出賽，除了小組賽成績優異之外，混組賽事中第一天取得第3名，第二天則收穫亞軍，兩天現場都擠滿粉絲為他加油吶喊，不過卻有網友爆料，在珠海見到綦美合現身，甚至有黃牛開始兜售王一博和綦美合在珠海牽手的照片了。

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隨後陸續有網友爆料，在2月時曾在餐廳包廂中見過2人，女方頭靠在王一博肩上，另外又有爆料稱，2月時在香港銅鑼灣親眼見過王一博、綦美合和一對年輕男女出遊，有網友搜了一下綦美合的行蹤，的確2月曾經到過深圳一帶，離香港距離不算遠。

▲▼王一博爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲王一博上個周末在珠海出賽。（圖／翻攝自微博）

不過粉絲對爆料抱持著半信半疑的態度，一是因為爆料者拍到的照片太模糊，另外在珠海比賽的兩天都是從早上到下午，期間有《芭莎時尚》的攝影機跟拍，賽後還有車隊的慶功宴，控爆料者「造謠零成本」，不滿王一博才剛爆紅就被盯上了。

然而事實上，王一博不是第一次和綦美合傳緋聞，在2018年6月時，有大陸網友發現綦美合的Instagram上po了一張王一博在2017年上傳的自拍照，同時微博也關注對方，瞬間2人的關係引發眾人好奇，隨即有大陸自媒體爆料男方正在追她，但除了照片之外，幾乎沒有任何證據可以證明2人之間是否有曖昧，粉絲暴怒質疑是有心人士操控網路輿論，阻撓事業正處於上升期的王一博。

▲▼王一博爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博爆戀情。（圖／翻攝自微博）

當時王一博的經紀公司「樂華娛樂」第一時間發出聲明澄清，指稱網友爆料是不實信息，「對我司藝人王一博造成了嚴重的影響，蒙受來自各個方面的誤解與質疑，且內容嚴重涉嫌侵犯王一博名譽權、肖像權及其他相關合法權益。」呼籲大眾勿聽信流言並自重。

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王一博, 陳情令, UNIQ, 陪你到世界之巔, 綦美合

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