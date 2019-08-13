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老公「湖」弄騙她去美國　丁寧氣到大哭半小時！

記者蕭雅玲／台北報導

丁寧日前上衛視中文台《一袋女王》錄影，節目中提到老公家住是農場，每次回家就是忙砍樹、蓋雞舍，她則負責顧小孩，讓她質疑為何要花錢去美國顧小孩。有一年老公要訂機票，她直接跟老公說不想去的理由，而老公為了「騙」她去美國，還帶她去加州聖湖住一晚，因為該地是瑜珈人都想去的聖地，也因此讓丁寧甘願無聊一個月就換這一天去美國。

▲▼丁寧。（圖／衛視中文台）

▲丁寧上節目大談異國婚姻苦事。（圖／衛視中文台）

回憶當天開車去聖湖路上，丁寧明明看到指標，但開車的方向卻越離越遠，急緊問老公才知道訂的飯店離那個湖要一個小時車程，讓她當下有點不開心。第二天醒來，老公就跟丁寧說要出發去湖邊，她馬上拋開前一天的不舒服，開心的在車子裡一直感謝老公幫她達成夢想，沒想到話講沒有多久老公就說到了，讓丁寧看到後整個人「氣從腳底整個燒上來」。

老公忙解釋說這個湖附近的人都說很漂亮，很多家庭都會來這玩，但並不是丁寧想去的聖湖，讓她氣到下車後不但大哭，還直發抖對老公說：「你怎麼可以這樣對我！」哭了至少半個小時。

丁寧的異國婚姻除了苦事之外，有一段時間媽媽身體狀況不好，出院後住到她們家方便照顧，有一天她去宜蘭拍戲，老公出門上班，便請了讀高中的姪女請假幫忙照顧剛出院的媽媽，沒想當天媽媽血糖飆高到500多，嚇得人在宜蘭的她趕緊連絡醫生後直接送媽媽急診。

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老公中午回家還陪著媽媽上救護車到醫院，一路上也不忘跟丁寧回報狀況，讓她安心不少。晚上丁寧到醫院探視時，媽媽誇她嫁了一個好老公，原來她老公上救護車後就一直握著媽媽的手撫背安慰，而聽不懂台語的老公，一路只跟媽媽說一句台語：「沒要緊！沒要緊！」讓原本有些惶恐的媽媽安心不少。

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