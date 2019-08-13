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新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲

▲▼DinPei。（圖／非常棒提供）

▲DinPei發行新單曲。（圖／非常棒提供）

記者關韶文／台北報導

來自台灣的新生代電音製作人DinPei，在 2016年拿下 Red Bull 3Style 世界DJ大賽台灣總冠軍後，受邀於台灣各大夜店放歌，並前往舊金山精進電音製作，冠冕加持的音樂生涯看似如魚得水，但只有光環下的 DinPei 才知冷熱，找來許多圈內好友推出個人首張單曲《About Life》。

這首 DinPei《About Life》 人生第一支發行單曲中，他選擇了簡潔有力的 Trap Beats，透過穩定又帶有點沉重的紮實節奏，反映出心中的執著和頑固，不管是對於音樂的滿腔抱負，或是過程中的磨難，都想誠實地傳達給聽眾。

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▲▼DinPei。（圖／非常棒提供）

▲▼DinPei合作DJ RayRay。（圖／非常棒提供）

▲▼DinPei。（圖／非常棒提供）

《About Life》藉由奇幻和寫實的問答表露著音樂人的生活矛盾，DinPei 特別邀請同是 DJ 的好友RayRay獻聲，擔任歌曲中的提問角色：「想不想玩個音樂？想不想有個機會？」像奉上毒蘋果的女巫師，對著所有懷抱音樂夢想的純潔靈魂呢喃邀請，誘發饒舌歌手 Tipsy 登場回顧數年低潮「錯誤把真心置入，學會了別輕易推心置腹。」

「之前都很能講，怎麼最近都剛好很忙」小魚則是嘲弄著幾乎每個音樂人都曾經歷過的人情苦楚，四處請託之後獲得的多半是各種僅止於口頭上的義氣相挺，也幽默自嘲是「彼得．攀」，攀附著前輩 DinPei 、Tipsy 以及 RayRay 獲得關注。

名為嘻哈的種子在這個時代百花齊開，DinPei 卻將音樂及想法化作頑石，回應了《About Life》中的提問，那你的答案呢？為了舞台上過眼的五光十色，你準備好付出多少代價呢？這首歌上架後迅速獲得圈內音樂人共鳴，饒舌歌手呂士軒、RPG、玖壹壹的洋蔥和DJ前輩 正男、Mr.Gin、Mr. Skin都加入分享行列。

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