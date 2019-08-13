浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘

記者潘慧中／綜合報導

浩子（謝炘昊）8月停工陪2個小孩和老婆過暑假，期間不忘分享出國趣事，全家人結束日本行程後，最近飛往瑞士遊玩，途中發生了不少小插曲，包括搭錯車在內，一般人應該會覺得很懊惱，他卻笑說：「今天發生了一件超級幸運的事！」

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▲浩子最近帶家人去瑞士玩。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）



浩子在Instagram透露，當天和家人看完瀑布後，竟然意外搭錯車，下了車才發現那一站是鼎鼎大名的「凸肚窗之城」，專心欣賞豪宅的窗台讓他讚嘆地說，「一個一個外推的窗台，像是房子的啤酒肚，是種炫富的表徵，像是中年男子的幸福肥。」

▲浩子搭錯車反而看到美景。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）



有機會看到豪宅的「啤酒肚」，浩子心裡忍不住笑了出來，如果不是碰巧搭錯車，這輩子有可能就無緣見識到這般風景，「突然想起那句話………『所有發生的事情，都是最好的安排。』」轉念身教更讓網友大讚：「旅遊中的小意外往往是最難忘的」、「家人都在身邊就無所謂了。」

▲浩子享受和家人相處的時光。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）



事實上，浩子2月已經跟公司請假，早就計劃好暑假要帶小孩出國，手上3個節目的製作單位為了避免影響進度，把握出國前趕錄存檔，比方說《綜藝新時代》變成每周錄影2天，《台灣金頌》第2季則是在6到10月開錄，而他與于美人一起主持《請問你是哪裡人》節目，製作單位早在農曆年前就知道他要請假，所以沒有存檔問題。

浩子IG全文：

#大哥的暑假作業

今天發生了一件超級幸運的事，

就是看完瀑布之後，搭錯車。

結果，

那一站竟然就是鼎鼎大名的「凸肚窗之城」。

一個一個外推的窗台，

像是房子的啤酒肚，是種炫富的表徵，

像是中年男子的幸福肥。

看著那麼多的豪宅的啤酒肚，

覺得好好笑哦，

更覺得剛剛那班搭錯的車真的是搭的太對了。

突然想起那句話--------「所有發生的事情，都是最好的安排。」