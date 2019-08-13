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張杰爆出軌閨蜜險離婚！　謝娜主動同框「小三張碧晨」一次講清楚

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手張杰10日遭爆出軌張碧晨和謝娜鬧到離婚，當天就馬上被打臉，讓網友也跟著撻伐造謠者真的很不應該。在老公演唱會順利結束後，謝娜13日也曬出了一連串的照片，特別是和傳聞中的「小三」張碧晨再次回應！

▲謝娜13日曝光張杰演唱會後台合照。（圖／翻攝自謝娜微博）

▲謝娜13日曝光張杰演唱會後台合照。（圖／翻攝自謝娜微博）

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在張杰爆出出軌消息當天，謝娜就開直播說會去老公演唱會幫忙加油，還甜蜜地幫忙宣傳唱起歌來，13日特別補上演唱會的後台合照，其中一張就是和張碧晨對鏡頭比著手槍手勢的照片，她搭著對方肩膀擺出驕傲笑容：「這張給造謠者，PIU PIU…」

▲謝娜13日曝光張杰演唱會後台合照。（圖／翻攝自謝娜微博）

▲謝娜合照張碧晨打臉造謠者。（圖／翻攝自謝娜微博）

不只如此，謝娜特別再發一篇向一起走過10幾年的張杰告白：「還記得第一次看你的演唱會，是08年在北展，那時我還是你女朋友，十一年啦，陪著你，看著你，看著你狀態越來越好，看著你專注的做你最愛的事情，做你的小歌迷，我很快樂。」

謝娜不只微博擁有一億追蹤人數，在演藝圈也是好人緣，感性又直接槓上造謠者的舉動讓粉絲都拍手叫好，「太酷了姐姐們」、「我娜姐太酷啦」、「好霸氣的小姐姐，你擊中了我的心臟了」。

▲謝娜13日曝光張杰演唱會後台合照。（圖／翻攝自謝娜微博）

▲謝娜告白張杰。（圖／翻攝自謝娜微博）

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