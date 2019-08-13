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專訪／李玖哲拒誘惑：早晚都說我愛妳　浪漫宣示相馬茜「最愛她這點」

記者蔡琛儀／專訪

金曲歌王李玖哲將在10月12日首度登上台北小巨蛋開唱，他2017年底無預警宣布，和交往多年，過去有「賽車皇后」美稱的日本女星相馬茜秘婚，兩人如今結婚已五年多，問起他到底最愛老婆哪一點，他深情地說：「我最愛她的心，我們都會年紀大、會胖、會有皺紋，但那個心是不會改變的，我最愛她溫柔的心。」

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玖哲和相馬茜結婚5年多，他滿口仍是對老婆濃濃的愛意。（圖／記者張一中攝、翻攝臉書）

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▲▼相馬茜 。（圖／翻攝臉書）

李玖哲和大他五歲的相馬茜是因為學中文而認識，兩人從2005年就傳緋聞，但直到2010年才正式認愛，相馬茜見證李玖哲拿下金曲歌王攀上事業巔峰，又陪著他度過緊接而來，長達七年的工作低潮，一路以溫柔的力量支持他繼續向前，他對老婆滿是感激和濃情蜜意，面對五光十色的演藝圈，他相當篤定自己不會被這些誘惑迷亂了心智，「我最愛我老婆，我最辛苦時她在，什麼都沒有時她也在，所以我希望我什麼都有時，我可以把我的全部都給她。」

但若真的遇上誘惑當前該怎麼辦？篤信基督教的他先是打趣：「就禱告吧！」隨後正色強調：「我不想讓我的老婆受到傷害，因為我太愛我老婆，不管多漂亮的，我也不會陷在那個誘惑裡面。」

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李玖哲稱自己絕不會輕易被誘惑迷亂心志。（圖／記者張一中攝）

兩人結婚5年多，加上交往時間，照理應該已經像老夫老妻，但肉麻的李玖哲他談及自己做過最浪漫的事，就是早晚各打一次電話給老婆說：「我愛你。」他笑說：「對我來說已經是最浪漫的事情了，我就是早上也想跟她說我愛她，晚上也想告訴她我愛她。」但相馬茜反應就相當冷靜，偶爾才會回：「OK，我也愛你。」

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李玖哲相當感謝老婆陪伴他走過事業高低潮。（圖／記者張一中攝）

兩人已經是老夫老妻，再加上先前李玖哲都在日本長住陪著相馬茜，他坦言老婆想給他驚喜的困難度比較高，不過某年生日他剛好出外工作，相馬茜瞞著他偷偷做了個蛋糕，也是他至今印象最深刻的事情。不過現在他都在台北忙演唱會，又和相馬茜分隔兩地，但兩人仍會靠視訊維繫感情，他先前也透露過會力邀老婆來看他首次攻蛋演出，是否有準備特別的歌曲？他則認了應該會唱好幾首歌給老婆，但不會特別說出來，讓現場的觀眾自行體會。演唱會門票洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

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