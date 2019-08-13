ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

容祖兒演唱會鏡頭一照　「台下坐張信哲」...一開口觀眾全瘋了！

記者蔡琛儀／台北報導

容祖兒「PRETTY CRAZY」演唱會昨晚進入第8場，週六也要在重慶開唱的張信哲低調到場觀賞，沒想到竟突然被容祖兒拉上台，在盛情邀請下兩人合唱了《愛如潮水》和《習慣失戀》，張信哲表示和容祖兒是多年好友，「又因為我的『未來式』演唱會和祖兒是同一個導演和製作團隊，所以特別飛來香港觀摩、也想給祖兒一個驚喜，沒想到居然被邀上台，盛情難卻下戴著眼鏡就上台了！」

▲▼ 容祖兒,張信哲。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒力邀原本坐在台下的張信哲上台獻唱。（圖／英皇娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 容祖兒,張信哲。（圖／英皇娛樂提供）

容祖兒本來昨晚是休息日，但因第一場機件故障，所以她放棄休息，把這天作為補場，現場坐滿九成九，讓她感動不已，但也因為是特別場，因此沒有邀請到嘉賓來幫忙，容祖兒先介紹在台下看的張家輝和老闆、英皇集團主席楊受成，隨後更邀請坐在VIP位的張信哲請上台，原本他猛搖手示意沒準備，但容祖兒沒放過他，最後才在眾人的掌聲及歡呼下上台。

張信哲上台後苦笑：「我沒有要來當嘉賓！我是來幫你加油啊！你的演唱會導演也是我的巡唱導演！我來幫你們打氣。 我被嚇到啦！」容祖兒則說：「沒關係啦，你整個人都好Ready啦，整個粉紅色，大家說帥不帥？」張信哲則笑回：「帥我承認啦！但是沒準備啦！」

▲▼ 容祖兒,張信哲。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒昨晚補場開唱。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒,張信哲。（圖／英皇娛樂提供）

於是容祖兒揪他一起合唱張信哲的經典歌曲《愛如潮水》，但容祖兒沒唱夠，「跟你合唱真的好多好多回憶，你不要想走 ，可不可以唱多一首歌！這首歌我這個演唱會沒唱，既然你到，唱啦！」隨後兩人再跟全場觀眾大合唱《習慣失戀》，意外的嘉賓也讓現場觀眾聽得超過癮。

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

容祖兒, 張信哲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌到齊！女星選不出理想型
  2. 易烊千璽一夜長大！《長安十二時辰》咬牙拍水牢戲快凍僵
  3. 張藝興解約三星！　「傷害民族感情」代言8個月宣布掰了
  4. 網瘋傳《金家好媳婦》砸千萬拍電影版　製作人「一句話」給答案
  5. 饒舌歌手Ty.台北免費開唱倒數！　重量級嘉賓曝光是「甜心教主」
  6. 曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！
  7. 一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火損失千萬「樂器特殊打造」可能募款
  8. 曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎
  9. 樂迷苦等6年！Two Door Cinema Club台北開唱　舉杯喊「乾杯」全場嗨了
  10. 陪孟耿如東京擺攤　黃子佼累到爆炸：沒有時間懷孕！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366