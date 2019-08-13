記者蔡琛儀／台北報導

容祖兒「PRETTY CRAZY」演唱會昨晚進入第8場，週六也要在重慶開唱的張信哲低調到場觀賞，沒想到竟突然被容祖兒拉上台，在盛情邀請下兩人合唱了《愛如潮水》和《習慣失戀》，張信哲表示和容祖兒是多年好友，「又因為我的『未來式』演唱會和祖兒是同一個導演和製作團隊，所以特別飛來香港觀摩、也想給祖兒一個驚喜，沒想到居然被邀上台，盛情難卻下戴著眼鏡就上台了！」

▲▼ 容祖兒力邀原本坐在台下的張信哲上台獻唱。（圖／英皇娛樂提供）



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容祖兒本來昨晚是休息日，但因第一場機件故障，所以她放棄休息，把這天作為補場，現場坐滿九成九，讓她感動不已，但也因為是特別場，因此沒有邀請到嘉賓來幫忙，容祖兒先介紹在台下看的張家輝和老闆、英皇集團主席楊受成，隨後更邀請坐在VIP位的張信哲請上台，原本他猛搖手示意沒準備，但容祖兒沒放過他，最後才在眾人的掌聲及歡呼下上台。

張信哲上台後苦笑：「我沒有要來當嘉賓！我是來幫你加油啊！你的演唱會導演也是我的巡唱導演！我來幫你們打氣。 我被嚇到啦！」容祖兒則說：「沒關係啦，你整個人都好Ready啦，整個粉紅色，大家說帥不帥？」張信哲則笑回：「帥我承認啦！但是沒準備啦！」

▲▼ 容祖兒昨晚補場開唱。（圖／英皇娛樂提供）

於是容祖兒揪他一起合唱張信哲的經典歌曲《愛如潮水》，但容祖兒沒唱夠，「跟你合唱真的好多好多回憶，你不要想走 ，可不可以唱多一首歌！這首歌我這個演唱會沒唱，既然你到，唱啦！」隨後兩人再跟全場觀眾大合唱《習慣失戀》，意外的嘉賓也讓現場觀眾聽得超過癮。