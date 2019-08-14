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鬼月「消暑」電影大集合！ 歐巴秀冰塊肌演「最HOT神父」大談鬼壓床經驗

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要帶大家來看鬼月最應景電影有哪些！首先是恐怖驚悚電影《驅魔使者》，由當紅韓國歐巴朴敘俊、影帝安聖基主演，導演金周煥則是繼前年夯片《菜鳥警校生》再次與朴敘俊合作，節目特地飛到韓國首爾進行整整1小時獨家專訪。片中精彩卡司劇情外加強烈動作戲，堪稱「韓版《康斯坦汀：驅魔神探》」，該片導演法蘭西斯勞倫斯看完後也大讚，讓身為粉絲的金周煥導演超興奮？曾在韓劇《三流之路》飾演格鬥拳擊手的朴敘俊，這次在電影裡「重操舊業」，還大秀接受嚴格特訓後，鍛鍊出來的六塊肌？影帝安聖基為了傳神演繹神父角色，特地去學習驅魔的拉丁文咒語，訪問現場還大秀驅魔招式！片中主題與超自然靈異現象有關，現實生活裡安聖基笑稱，演神父熟背經文讓阿飄自動退散鬼月也沒在怕，朴敘俊則自爆體質敏感，長年深受「鬼壓床」困擾，他又是如何自保？導演金柱煥則透露拍攝片場曾經發生靈異事件，更多《驅魔使者》的精彩內容，全都將在節目中完整呈現！

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

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▲▼ 朴敘俊為電影 《驅魔使者》特訓，練出結實六塊肌再扮拳擊手，並化身驅魔神父對抗邪惡力量。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

另一部鬼月超應景恐怖電影《在黑暗中說的鬼故事》，作品改編自「全球最恐怖禁書」，作者阿爾文施瓦茨以恐怖都市傳說為靈感，多篇短篇故事配上詭異插圖，情節駭人因此連續10年被美國圖書館學會列為禁書排行榜冠軍，是美國暗黑兒童讀物，如今作品被翻拍登上大銀幕，更由《水底情深》鬼才導演吉勒摩戴托羅監製，加上《驗屍官》導演安德烈歐弗蘭多執導，兩大超愛「裝神弄鬼」的導演，這次打造出故事背景發生在70年代，同樣年輕小孩為主角的「恐怖版《怪奇物語》」，片中有許多驚險推理劇情，更神還原童書中包括「稻草人哈洛」、「蒼白的女人」等經典恐怖故事，節目裡的影評將帶來最詳盡的介紹，推坑大家挑戰自我驚嚇極限！。

▲▼在黑暗中說的鬼故事。（圖／yahoo）

▲恐怖片《在黑暗中說的鬼故事》改編自「全球最恐怖禁書」，是鬼月超應景電影。（圖／yahoo）

美食小單元《吃貨喆VLOG》這次再度到馬來西亞雲頂世界品嚐美食，來到一間從英國倫敦紅到亞洲的「Burger and Lobster」漢堡與龍蝦專賣餐廳，餐廳原本只賣這兩樣食物的三種組合－原味漢堡、原味龍蝦、龍蝦捲，每個品項價格相同，看似選龍蝦賺到了，但許多外國人卻選擇漢堡？現在來亞洲插旗開店，還因地制宜衍生出更多菜色，如懶人專屬的「龍蝦麵包」，牛肉龍蝦通吃的「混血漢堡」，以及大馬獨特的香辣龍蝦？另外還有名為「Time Keeper」的當地飲料，究竟是什麼風味？色香味俱全的的詳細介紹千萬別錯過！

▲▼ Burger & Lobster 餐廳。（圖／翻攝自Facebook／Burger & Lobster）

▲英國人氣連鎖餐廳 Burger & Lobster 在馬來西亞分店的菜色，結合當地料理選擇多樣。（圖／翻攝自Facebook／Burger & Lobster）

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出立喆主播專程從韓國帶回來的《驅魔使者》朴敘俊親筆簽名拍立得，以及韓版限量紀念T恤，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼韓片強檔《驅魔使者》獨家專訪，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

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驅魔使者, 朴敘俊, 安聖基, 在黑暗中說的鬼故事, 馬來西亞, 漢堡, 龍蝦, 餐廳, 星光好選喆

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