吳達庶害《與神》重拍「性騷判決反轉」　消失1年半回歸了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影壇2018年燒起「Me Too」事件，不少影星被掀出過去曾涉嫌性騷擾、性侵嫌疑，「最佳綠葉配角」吳達庶便因此害電影《與神同行2》重拍、戲劇《我的大叔》停播一週，他在道歉後消失螢光幕前。沒想到，事隔1年半，警察廳最後判他性騷無嫌疑，13日被證實將回歸演出獨立電影（요시찰）。

▼▲吳達庶曾被控訴，20年前向同劇團女演員伸魔爪，今年初得到無嫌疑的判決。（圖／CFP、JTBC）



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吳達庶因20年前涉嫌對同劇團女演員伸魔爪，受害女演員嚴志英出面受訪，控訴他試圖在廁所脫女生衣服，他事後發聲致歉「對於受害女A以及嚴志英小姐感到抱歉，會負起責任承受應得的處罰。」這1年半間，他曾在鏡頭前呈述：「我不是強姦犯，更不是性騷擾者。」他主張雙方有愛意，兩位女性卻控告性侵，「隨著彼此間認知差異越大，就也有可能被認為是『性侵』，如果對方覺得和我發生性行為是痛苦的記憶，那我認為道歉才是對的。」

▲吳達庶當初選入性騷疑雲，《與神同行》把他的部分重拍。（圖／翻攝自《與神》劇照）



事隔1年半，吳達庶所屬經紀公司C-JeS Entertainment還給他一個公道，發出聲明表示，「我們今年從警察廳方面得到無嫌疑的判斷了。」在那之後，他對於回歸的想法都非常小心翼翼，最後決定以獨立電影回歸，以吳達庶固有的演技實力再次展開活動，也希望外界給予溫暖的視線關懷。

吳達庶獲得無嫌疑判定，但他當初確實向各界道歉並躲回老家過生活，才相隔1年半便回歸影壇，有網友質疑，事件過去20年當然證據不足，不過，也有人認為既然都獲判無嫌疑，願意支持他的電影。