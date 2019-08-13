幫妻還6000萬債務　雷洪謝嘆：靠老天賞飯吃賺錢！

記者蕭雅玲／台北報導

資深演員雷洪秀前傳出已連續2檔沒拍民視八點檔戲劇，懷疑自己得罪人，今（13日）上華視《超級同學會》錄影，被問到近況，他透露「最近在拍古裝大戲」，但不願透露細節，隨即又感謝電視台照顧他，讓72歲的他「在暮景之年、黃昏之人，我還有這個機會，東家對我照顧真是無微不至，以一般現在的時局，那麼多電視台都有一點轉型，你看公司還對我照顧那麼好」。

▲雷洪今上《超級同學會》錄影。（圖／華視提供）

對於日前傳出他沒戲演的報導，雷洪也說：「我這個人就比較老實一點，沒有他們幫著我忙哪有辦法？我告訴各位，我很好，再來我要講一個很實際的，我已接下一部古裝大戲，也拍完大愛、公視的戲劇，都在等上檔！」被問到身體狀況？雷洪也當場作出武打明星的動作，來證明自己健康沒問題，並說：「就是要動，你看我都已經72歲了還能這樣，都是靠老天爺賞口飯吃」。

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雷洪曾擁1妻5妾，當年老婆玩期貨慘賠6000萬元，他幫還債最後卻搞到6妻妾全跑了！年初他出席電視台尾牙透露，交了年約50歲的新歡在身旁照顧他，今被問到感情狀況，他尷尬笑說：「這個⋯桃花劫已經過了、颱風都過了，你們現在看我精神應該還OK吧，就是代表我氣色有調整過來，謝謝大家的關懷！」後又被問是否一人獨居？他尷尬大笑：「哈哈，不要再問了啦」。