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專訪／林思宇空降「A'N'D」當團長　曝女團5年生活內幕：真的不好做

記者李欣容／專訪

林思宇5年前以女團A'N'D出道，當時她只是去試《終極惡女》，沒想到對方問她有沒有意思加入，因為年紀最大直接當團長代表發言，從格格不入到不可或缺，去年團員之一的Sunnee到大陸參加選秀比賽，林思宇選擇留在台灣演戲，問她怎麼不一起去？她只說，送妹妹們往各自夢想出發後，她才能放心做自己想做的事。

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林思宇從女團出道。（圖／記者林敬旻攝）

林思宇24歲才出道，總是說自己很老，「誰24歲在那邊跟你組女團啦，都是16、17歲才有青春活力的感覺啊。」當時被找加入女團，她超級猶豫，經紀人問她，「如果這個團體紅了，你沒有加入，會不會後悔？如果會的話，我們就加入。」初生之犢不畏虎，林思宇帶著對演藝圈的熱情拼了一把，「沒試過永遠不會知道這個團會帶你去哪裡。」

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在團體裡她是Rap擔當，笑說自己是因為不會唱歌，才唱Rap，剛好饒舌也是她喜歡的音樂類型，就這樣替自己在女團中找到了一個舒服的位置，也豎立了A'N'D獨特風格。

▲▼ 林思宇女團出道 。（圖／翻攝自A`N`D／林思宇臉書）

▲林思宇（右2）是團長。（圖／翻攝自Facebook／A'N'D）

「女團非常非常不好做，我們算是僅存的最後一批女團。」A'N'D搭著《終極惡女》的熱潮炒起聲勢，林思宇身為團長，要負責講話、協調團員間的事務，被貼上「台大高學歷」標籤，也讓她備感壓力，再加上剛加入時，因為知道自己是空降，年齡又差很多，「那時候完全沒話題，最小差到9歲，她還有點怕我，她們都是很有實力的人，憑什麼我一去就當團長。」暗自這麼想著，也怕大家心裡有疙瘩。

當偶像除了實力外，也要懂宣傳自己，團體越走到後期，她越像姊姊一般地存在，大家都很依賴她，團體要上節目宣傳都為以她可以的時間為主，沒有林思宇，就沒有人會說話。

林思宇還為此每週開檢討會，「我覺得很可惜，希望不要只有我講話，她們也要被看到，我很心疼她們在這年紀就要飽受壓力，我在她們這歲數時玩得多開心，問她們有沒有去夜衝，好好的談一場戀愛？都沒有。」

精神喊話結束，大家都紅著眼眶看她，團員們的心裡其實很開心能有她在，甚至還對她說，「幸好妳來當我們的團長。」那一刻，林思宇在內心偷偷地決定，「這群妹妹的未來，不管怎麼樣，我想要跟她們一起扛。」

▲▼ 林思宇女團出道 。（圖／翻攝自A`N`D／林思宇臉書）

▲Sunnee、林思宇（右）。（圖／翻攝自Facebook／A'N'D）

去年團員之一的Sunnee參加了《創造101》後人氣飆漲，問林思宇為什麼沒一起去？她趴在桌上大笑，「我真的很老了！」突如其來的喊聲，讓眾人也跟著笑成一片。

當了女團5年，她始終沒忘記當初進演藝圈是想要當演員，「那時候有在群組問，有沒有自願要去培訓的，那她們很清楚自己喜歡唱跳，我就說那我想留在台灣演戲，撐到最後發現，欸大家都去比賽，去做自己喜歡的事了，那姊姊我也要去做我想做的事了！」

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林思宇看著妹妹們各自發展，自己也踏上追夢旅程。（圖／記者林敬旻攝）

她真的履行了她的承諾，陪著這群妹妹完成夢想，看著她們找到自己的定位後，她才放心追自己的夢。《月村歡迎你》是她第一部主演的電視劇，也是她第一次接受一連串的專訪，她認真地記每位記者的名字，她說：「希望能透過這方式，好好記得大家的名字，好好認識大家，也讓你們知道，林思宇是一個什麼樣的人。」

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林思宇, 月村歡迎你, A’N’D

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