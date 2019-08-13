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鄧紫棋《新說唱》笑：狗哥可以收工了！　PTT網友罵爆「掉人品沒風度」

記者張筱涵／綜合報導

《中國新說唱》第二季如火如荼進行中，最新一集節目中各組導師必須挑2位選手上台，評分則交給現場101位觀眾，一連串比賽後熱狗和張震嶽隊伍都只剩下一名選手，而預告中鄧紫棋說了一句話遭到PTT網友罵沒風度。

▲鄧紫棋在《中國新說唱》第二季有亮眼表現。（圖／翻攝自中國新說唱微博）

▲鄧紫棋在《中國新說唱》第二季有亮眼表現。（圖／翻攝自中國新說唱微博）

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在9日播出的節目中4組導師必須各帶2位選手表演，全部演唱後交給101位觀眾投票作決定，沒想到吳奕凡隊只獲得20票是最後一名，心痛選擇了DOOOBOI成為淘汰者。而第一名的鄧紫棋隊選擇劉聰和劉鉉廷直接保送晉級，幾家歡喜幾家愁。

第二輪比賽採取1對1的PK，熱狗和張震嶽戰隊痛失強棒Cream D和Capper，熱狗也感性發言：「我…對這個結果非常遺憾，非常非常遺憾，我尊重這個結果，但我是真的覺得在這屆有很多很厲害的選手，可是我敢保證在我心目中這一屆最強的選手是Cream D，我可以跟你打包票你完全沒有失誤，我希望你繼續好好做，有需要我們的時候隨時CALL一聲隨時幫忙。」

▲鄧紫棋說狗哥可以收工了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲熱狗得知痛失Cream D後覺得很誇張。（圖／翻攝自愛奇藝）

Cream D的感言也讓台下的人相當感動，最後的結果大家都不是最滿意，但比賽的制度就是必須遵守，也因為如此不只微博上討論熱烈，PTT版也都議論紛紛。而在下集預告中，鄧紫棋笑著湊到潘瑋柏耳邊說「狗哥可以收工了」，一小段發言讓網友相當不滿。

▲鄧紫棋說狗哥可以收工了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲鄧紫棋說狗哥可以收工了。（圖／翻攝自愛奇藝）

PTT網友表示，「好想看鄧紫棋被打臉 收工回家吧」、「噓鄧紫棋」、「紫棋好沒水準」、「噓紫棋啦，誰先收工還很難說」、「紫棋敗人品，先收工的是誰還很難說」。不過也有人跳出來緩聲說這句話一看就是節目效果，並不是導師之間真的不合或有人口出惡言。

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中國新說唱, 中國新說唱2, 鄧紫棋

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