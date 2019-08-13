4 In Love解散...張棋惠爆遭「同期女歌手」當空氣　她嗑過期便當淚訴心酸

記者林彥君／台北報導



張棋惠上中天《麻辣天后傳》，分享在演藝圈的甘苦談，張棋惠因參加「健康美少女」選拔，被相中成為女子團體「4 In Love」的成員，但好景不長，發了2張專輯後，公司突然發生變動，團體無預警解散。





▲張棋惠淚訴心酸。（圖／中天提供）

張棋惠之後重返校園完成學業，再次回到演藝圈時，身份已從歌手轉換為通告藝人，什麼類型節目都接，砸派、廚餘淋頭樣樣來，也深深感受到演藝圈人情冷暖。張棋惠透露，有次上節目遇到同期女歌手，她開心地上前打招呼，卻被對方當空氣，「我們以前還會相約喝咖啡，我那時都走到她面前打招呼了，她看到我卻直接飄走。」



張棋惠曾有一段低潮期，坦言以前工作不夠積極認真，還跑去談戀愛，沒有好好把握機會，常常入不敷出，窮到沒錢吃飯，她不願向家人拿錢，跑去和超商店員套交情，吃超商不要的過期便當果腹。

▲張棋惠上節目分享演藝圈經驗。（圖／中天提供）

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張棋惠語帶哽咽說，爸媽曾特地來台北租屋處找她，她不甩爸媽蒙頭大睡，醒來後在床頭發現一個便當，上面夾著一張紙條，寫著「祺祺，爸爸媽媽永遠支持妳。」爸媽的愛讓她頓時醒悟，下定決心要好好工作，把握每個機會。

▲4 in Love團員曾在楊丞琳演唱會上合體。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）



只是好的機會少之又少，還曾遇到獅子大開口的遊戲公司。張棋惠透露，她曾被韓國遊戲公司相中，要簽她當歌手，公司卻在簽約前，突然說有國外的王子要投資，邀她和這名王子一起喝咖啡，「這個王子是一名黑人，當時老闆、我、黑人王子坐在後座，製作人負責開車，黑人王子一坐下來就搭我肩膀，還把手放在我大腿上。」

顧慮對方是公司金主，張棋惠只好咬牙忍下，更扯的是，之後公司找爸媽來談簽約，卻要爸媽拿50萬元投資，張棋惠決定拒絕簽約，當場走人。回顧出道至今的心酸，張棋惠語重心長地說：「想跟所有想進演藝圈的人說，真的很不容易。」

