劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師

記者潘慧中／綜合報導

劉亦菲五官清秀、氣質清新，空靈形象讓她有「神仙姐姐」的稱號，但微博最近流傳了一組她拍攝廣告的照片，和經過修圖的照片相比，小腿似乎胖了一圈，讓不少網友看了都忍不住驚呼：「快跪修圖師！」

▲劉亦菲精修圖。（圖／翻攝自微博／FashionBloggers）

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劉亦菲為知名品牌拍攝的廣告在8月初釋出，可以看到她身穿烏黑的長版西裝外套，營造出下衣失蹤的視覺感受，纖細筆直的美腿，在短靴的襯托下顯得更加修長，雙手插口袋自信漫步街頭的模樣超迷人。

▲▼網友合成劉亦菲修圖前後的照片。（圖／翻攝自微博／娛樂破事）



不過，有網友聲稱當天剛好巧遇劉亦菲拍攝這支廣告，隨手拍了側拍照，沒有修圖就直接上傳，女神的整體比例似乎和廣告裡的她不太一樣，有人說她路透圖的小腿明顯粗壯不少，但也有粉絲出面緩頰明星修圖很正常，儘管如此，依然不影響她的氣質。

▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）



劉亦菲自2002年出道至今，已經有17年了，她2003年因主演金庸武俠劇《天龍八部》嶄露頭角，但真正讓她在娛樂圈紮穩腳跟的是2005年的《仙劍奇俠傳》，憑藉著趙靈兒一角，獲得了極高的人氣和關注，她之後在《神鵰俠侶》飾演小龍女，高雅氣質和精湛演技讓她成為不少觀眾心目中的女神。