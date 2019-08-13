真人版《阿拉丁》續集有望推出！網敲碗「賈方復仇記」製片說話了

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）全球票房突破10億美金大關，許多粉絲敲碗推出續集，甚至要求大反派賈方回歸，如今製片林暐（Dan Lin）鬆口透露，確實正在討論「另一部電影」的可能性，不過可能並非拍攝如同動畫版續集《賈方復仇記》。

▲《阿拉丁》全球票房大賣 。（圖／翻攝自網路）



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製片林暐向外媒《SYFY WIRE》表示：「我們很樂意拍攝續集，觀眾非常喜歡這部電影，甚至刷了很多遍，我們收到很多粉絲的信，要求我們讓賈方回歸。我可以告訴你，現在說還太早，不過我們確實在討論『另一部電影』的可能性。」

▲▼動畫版《阿拉丁》續集《賈方復仇記》1994年上映。（圖／翻攝自網路）



由於真人版《阿拉丁》結局跟動畫版不太一樣，因此續集並不一定如同動畫版續集《賈方復仇記》。製片林暐坦言：「跟這次《阿拉丁》一樣，不會直接翻拍是以前製作過的任何電影，因此我們正在研究這些角色該如何走下去的最佳方式。」他補充表示：「觀眾確實給了我們很大的反饋，去思考故事可以繼續走下去，我們認為這些角色還有很多冒險故事可以發展。」

▲威爾史密斯演出《阿拉丁》深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自網路）



導演蓋瑞奇是《阿拉丁》成功的關鍵之一，續集是否回歸成為焦點。製片林暐表示，蓋瑞奇回歸是首要目標，「是的，我肯定希望如此，他為他的孩子製作了這部電影，相信他很喜歡這次的經驗。他跟威爾史密斯說過這是他們最棒的拍攝經驗，經歷很多有趣的事，我們很期待蓋瑞奇與原班人馬一起回歸，如果我們製作另一部《阿拉丁》電影，我很期待再次跟他們合作。」