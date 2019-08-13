昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

記者林映妤／綜合報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）新片《從前，有個好萊塢》有個爭議點是將已故武打巨星李小龍描繪成「自大沙包」，片中李小龍被布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的替身演員克里夫布茲痛扁，令李小龍之女李香凝非常不滿。一直以來沒回應過的昆汀，對於爭議也首度坦言，「李小龍就是個傲慢的人。」

▲昆汀塔倫提諾與飾演李小龍的邁克瑪赫。（圖／翻攝自Variety）

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片中克里夫布茲與李小龍在片場鬥嘴，最後2人決定在影集《青蜂俠》拍攝現場決鬥3回合，第一回李小龍輕易擊倒克里夫，但第二回合克里夫不但把李小龍摔到車上，車子還因此凹了超大洞，最後雙方硬生生被分開，克里夫也遭逐出現場。

李香凝對於父親被描繪成一個自大混球感到相當難過，「我坐在戲院裡，聽著觀眾們一起嘲笑我父親，實在令人難受。電影將他表現得非常愛吹噓，並挑釁布萊德彼特，但他的為人作風並非如此。」她認為父親在充滿種族歧視的好萊塢生存已非易事，如今過往成就都因這場戲化作泡影。

另外片中李小龍有句台詞是宣稱自己會把穆罕默德阿里打成殘廢，但李小龍的傳記作家馬修波利（Matthew Polly）出面反駁，「李小龍十分敬重穆罕默德阿里，他在現實中從未對穆罕默德阿里口出半句惡言。」

▲▼布萊德彼特與邁克瑪赫戲外完全沒有片中的肅殺之氣。（圖／美聯社）

根據外媒《IndieWire》報導，昆汀12日終於打破沉默對外回應，「李小龍就是個傲慢的人，」他告訴媒體自己用如此驕傲的方式描繪這位演員，「他說話的方式，我並沒有做更多誇飾，我聽過他就是這麼說話。如果有人說『他從沒說過他能打掛穆罕默德阿里』，嗯，他確實說過，好嗎？而且不只是他說過，他的妻子Linda Lee，在我讀過的她的第一本傳記裡也說過，她絕對有這麼說。」

至於片中克里夫布茲把李小龍摔到車上，是否代表他能擊敗李小龍？昆汀表示，「布萊德彼特不能，但克里夫布茲或許可以。如果你問我，『李小龍和德古拉戰鬥誰會贏？』這是一樣的問題，他是虛構的人物，如果我說克里夫能擊敗李小龍，那他是個虛構人物，所以能擊敗李小龍。真實情況是，克里夫布茲是美國陸軍特種部隊，他在二戰期間以肉搏方式殺死非常多人。李小龍在整件事中所說的是他非常欽佩這些勇士，他敬佩搏鬥，拳擊這種運動就近似於搏鬥，但克里夫不是那種搏鬥型運動的人，他是個戰士，是戰爭型的人物。」

昆汀再表示，「如果克里夫在麥迪遜廣場花園舉行的武術比賽中與李小龍搏鬥，李小龍會殺了他；但如果克里夫與李小龍在菲律賓叢林中進行一場肉搏戰，那麼克里夫會殺了李小龍。」