ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

美魔女披和服苦憋尿6hrs　瀕臨尿崩昏厥邊緣...下一秒竟突然跪倒在地

記者蔡琛儀／台北報導

「美魔女」談詩玲即將推出台語新專輯《大阪小雨》，首度挑戰全新的演歌曲風，以一身亮紅色的日本和服造型現身，但因手勢與腿的姿勢被要求到位，談詩玲必須讓單腿保持45度的側彎站姿，差點站到抽筋，還憋尿6小時趕拍MV，強用意志力撐到最後，意識模糊快昏厥，幾乎頻臨尿崩，最後受不了整個人突然跪倒片場，嚇壞現場工作人員。

▲▼ 談詩玲,楊哲。（圖／豪記提供）

▲▼ 談詩玲穿上美美和服，背後其實拍照拍得很辛苦。（圖／豪記提供）

▲▼ 談詩玲,楊哲。（圖／豪記提供）

請繼續往下閱讀...

談詩玲即這次新歌《大阪小雨》更邀來「芒果王子」楊哲對唱，兩人一起身著和服演出MV，提到新歌《大阪小雨》，視日本為第二故鄉的談詩玲直說拿到新歌，心情很激動，直覺是為她量身訂製的。提到日本，談詩玲有感而發的說，因為父親早逝，母親改嫁到日本，原本也要跟著母親定居日本，但當時至正值青春叛逆期，選擇在台灣與阿公阿媽一起生活，但多年來我仍經常往返日本探望母親，而和服也是我的最愛。

談詩玲在國中時首次穿上和服，當時就覺得和服超可愛，長大後更覺得穿上和服展現的是優雅古典美，「記得在17歲時，由母親手中接下的第一套和服，感受到母親的愛，至今我仍珍藏著，有著傳承的價值，每每看到和服，就會想起在日本的母親，這也是多年來我們母女情感聯繫精神信物！」

▲▼ 談詩玲,楊哲。（圖／豪記提供）

▲▼ 談詩玲找來「芒果王子」楊哲合唱新歌。（圖／豪記提供）

▲▼ 談詩玲,楊哲。（圖／豪記提供）

她和老公結婚多年，但笑說因為熱愛日本文化，媽媽還曾想介紹日本男生給她，「但被我拒絕，我個性直白，不喜歡大男人主義者啦！」而近日新歌《大阪小雨》推出，即破近15萬的點閱率，讓談詩玲直呼心情好，但老公喜歡另一首新歌，還憂心演歌風格會侷限在一個年齡層，「我則任性的堅持挑戰新演歌風格，感謝唱片公司的力挺，很開心有年輕與熟齡的粉絲們都很有共鳴的喜愛買單！」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

談詩玲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《德魯納》編劇都寫夯劇！鬼都有心碎死因⋯再爆殺人魔山上棄屍
  2. 「RUN新聞」本周加碼播出！小鬼、熊熊的體能不NG大挑戰
  3. 林昶佐退黨　黃子佼笑「第一個受害的就是本節目」
  4. 王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了
  5. 浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘
  6. 老公「湖」弄騙她去美國　丁寧氣到大哭半小時！
  7. 新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲
  8. 張杰爆出軌閨蜜險離婚！　謝娜主動同框「小三張碧晨」一次講清楚
  9. 美魔女披和服苦憋尿6hrs　瀕臨尿崩昏厥邊緣...下一秒竟突然跪倒在地
  10. 男星抓鞭炮塞口袋3秒爆炸！　內褲都破了...下半身全是血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366