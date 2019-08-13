美魔女披和服苦憋尿6hrs　瀕臨尿崩昏厥邊緣...下一秒竟突然跪倒在地

記者蔡琛儀／台北報導

「美魔女」談詩玲即將推出台語新專輯《大阪小雨》，首度挑戰全新的演歌曲風，以一身亮紅色的日本和服造型現身，但因手勢與腿的姿勢被要求到位，談詩玲必須讓單腿保持45度的側彎站姿，差點站到抽筋，還憋尿6小時趕拍MV，強用意志力撐到最後，意識模糊快昏厥，幾乎頻臨尿崩，最後受不了整個人突然跪倒片場，嚇壞現場工作人員。

▲▼ 談詩玲穿上美美和服，背後其實拍照拍得很辛苦。（圖／豪記提供）

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談詩玲即這次新歌《大阪小雨》更邀來「芒果王子」楊哲對唱，兩人一起身著和服演出MV，提到新歌《大阪小雨》，視日本為第二故鄉的談詩玲直說拿到新歌，心情很激動，直覺是為她量身訂製的。提到日本，談詩玲有感而發的說，因為父親早逝，母親改嫁到日本，原本也要跟著母親定居日本，但當時至正值青春叛逆期，選擇在台灣與阿公阿媽一起生活，但多年來我仍經常往返日本探望母親，而和服也是我的最愛。

談詩玲在國中時首次穿上和服，當時就覺得和服超可愛，長大後更覺得穿上和服展現的是優雅古典美，「記得在17歲時，由母親手中接下的第一套和服，感受到母親的愛，至今我仍珍藏著，有著傳承的價值，每每看到和服，就會想起在日本的母親，這也是多年來我們母女情感聯繫精神信物！」

▲▼ 談詩玲找來「芒果王子」楊哲合唱新歌。（圖／豪記提供）

她和老公結婚多年，但笑說因為熱愛日本文化，媽媽還曾想介紹日本男生給她，「但被我拒絕，我個性直白，不喜歡大男人主義者啦！」而近日新歌《大阪小雨》推出，即破近15萬的點閱率，讓談詩玲直呼心情好，但老公喜歡另一首新歌，還憂心演歌風格會侷限在一個年齡層，「我則任性的堅持挑戰新演歌風格，感謝唱片公司的力挺，很開心有年輕與熟齡的粉絲們都很有共鳴的喜愛買單！」