獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

記者林奕如／台北報導

前籃球明星毛加恩與造型師羅雯熱戀兩年半，於一月初求婚成功，《ETtoday星光雲》獨家曝光婚期訂在11月29日，在台北萬豪酒店舉辦基督教儀式。伴郎伴娘名單則是「天菜等級」，邀請俊男美女高以翔、郭雪芙擔任，郭雪芙義氣挺10年閨蜜當伴娘。

▲伴郎伴娘名單是「天菜等級」。（圖／翻攝高以翔微博、郭雪芙臉書）

羅雯和郭雪芙是同期模特兒，一起工作、活動有話聊，結為好姐妹，也曾一起亮相節目《康熙來了》女神與姐妹淘私密大爆料主題，羅雯現為知名造型師，為許多藝人做整體造型設計，有自我時尚風格，在業界名氣不小。這次婚禮邀請郭雪芙當伴娘，展現十足好交情。

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▲郭雪芙和羅雯是模特兒同期，結為好姐妹。（圖／ 翻攝自羅雯IG、郭雪芙臉書）

郭雪芙個性低調，是標準宅女一枚，圈內好友不多，和羅雯從模特兒時期維持交情至今10年，遇到心情低潮時互相鼓勵、加油，彼此也在各自領域上努力，也曾一起結伴海外出遊。據悉，郭雪芙這次一得知閨蜜婚期，就向經紀人拜託那一天要請假，無論如何都要參加，更送上祝福：「閨蜜找到幸福，我很替她開心。」

▲毛加恩、羅雯婚期訂在11月。（圖／ 翻攝自羅雯IG）

新郎毛加恩和伴郎高以翔也私交甚篤，感情好到兩人各自帶著爸媽，兩家族一起出遊相處融洽。毛加恩有養狗小孩Kirby，高以翔就是被Kirby吸引也養了博美狗，兩人養的狗也常作伴黏在一起。高以翔近年演藝重心在大陸，力挺好兄弟出席婚禮當伴郎，他和郭雪芙搭擋，天菜組合備受關注。