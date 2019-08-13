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張藝興取消香港場被黃牛吐槽！　「打2折都銷不出去還賣人設」粉絲戰翻

記者張筱涵／綜合報導

張藝興工作室12日宣布「非常遺憾我們在此宣布將不得不取消香港演唱會」，沒想到卻意外引出黃牛表示「票價都跌到2折了都還賣不掉門票，現在得了，給自己找一個台階來取消」，為此微博網友抱持著正反面論點戰翻了！

▲張藝興出身於韓團EXO。（圖／翻攝自張藝興微博）

▲張藝興出身於韓團EXO。（圖／翻攝自張藝興微博）

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近來香港由於情勢動盪不安，許多藝人演唱會基於安全問題取消，大陸藝人張藝興原本預計要在17日舉行的香港開演唱會也宣布取消，同時他也表達了立場：「張藝興先生一直以來都很喜歡香港這座城市，也感受到很多來自香港粉絲的支持和喜愛，為回饋新老歌迷，我們原本希望為香港、周邊城市及海外的粉絲們提供一起享受音樂、享受精彩專業演出的機會。」

原本張藝興方打算不論如何都要舉辦成功，和演唱會承辦方討論過加強保安，或是為粉絲提供免費接駁車、購買保險等等方式，但還是沒能保障屆時能夠順利舉行因此決定取消，他表示：「香港目前發生的事情，任何人都不願意看到。」

▲張藝興工作室宣布香港演唱會取消。（圖／翻攝自張藝興工作室微博）

▲張藝興工作室宣布香港演唱會取消。（圖／翻攝自張藝興工作室微博）

怎料黃牛看了公告後紛紛在朋友圈吐槽，「香港張藝興票價都跌到2折了都還賣不掉門票，現在得了，給自己找一個台階來取消，這場空蕩蕩的演唱會還能順便給自己加上愛國愛港人設」、「普天同慶啊，退票就發財」、「張藝興公司被罵和我有啥關係呢，反正我一張香港張藝興都沒賣出去」。

▲黃牛吐槽張藝興香港演唱會賣很差。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

▲黃牛吐槽張藝興香港演唱會賣很差。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

▲黃牛吐槽張藝興香港演唱會賣很差。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

▲黃牛吐槽張藝興香港演唱會賣很差。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

張藝興自從宣布開演唱會以來都不停呼籲粉絲要抵制黃牛，因此粉絲面對黃牛一片吐槽聲浪感到無言，「黃牛本來就很噁心啊」、「粉絲聽張藝興的話抵制黃牛從官方買票。黃牛就該抵制不是什麼正當職業，現在的人也不知道怎麼回事，黃牛賣不掉票開始心疼黃牛了？」在網路上出面了正反面聲浪戰翻。

▲黃牛吐槽張藝興香港演唱會賣很差。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自吃瓜額每日速報微博）

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