毛加恩結婚倒數！陳建州「婚禮一定到」婚姻幸福秘訣曝光

記者林彥君／台北報導

前籃球明星毛加恩與造型師羅雯熱戀2年半，將在11月29日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，席開55桌，因2人是基督徒，婚禮採基督教儀式，也將邀請高以翔和郭雪芙擔任伴郎及伴娘。毛加恩在籃球界的好友陳建州（黑人）獻上祝福，並提供婚姻幸福秘訣。

▲毛加恩、羅雯將舉辦婚宴。（圖／ 翻攝自IG）

黑人和范瑋琪（范范）結婚近10年，婚後依然甜蜜。毛加恩即將晉身人夫，黑人開心地說：「祝福他一切幸福美滿，唯一的秘訣我還在學習，就是Happy wife happy life，老婆永遠是對的！往這個方向走。」因近期黑人忙於經營籃球，常常飛往各地工作，可能無法趕在毛加恩婚前辦場聚會，他強調：「我時間上常飛來飛去，但婚禮一定到！」

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毛加恩的另一位好友哈孝遠（小哈）也分享自己的婚姻經營之道，小哈認為老婆有錢才會有安全感，笑說：「把所有的錢都給老婆，我就是這樣！」

▲黑人與范范感情甜蜜，分享幸福秘訣。（圖／翻攝自陳建州IG）

毛加恩常在IG上曬出和未婚妻的合照，在今年1月時毛加恩在朋友的見證下，向羅雯下跪求婚，羅雯感動地答應，並開心秀出手上的求婚戒指，兩人幸福接吻，氣氛狂冒粉紅泡泡，羨煞旁人。

▲哈孝遠和瑄瑄感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

▲毛加恩、羅雯拍婚紗。（圖／ 翻攝自IG）