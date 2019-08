《六人行》開播25年確定電影院上映！　4K版有新內容「只有3天限定」

記者蕭采薇/綜合報導

說起陪伴無人走過青春的影集,就不得不提堪稱是長壽美劇始祖的《六人行》(Friends)。自2004年第十季停播,15年來不斷有粉絲希望故事能接續下去。適逢影集開播25週年,《六人行》確定將在美國1000家戲院上映,且將有未公開過的內容。

▲美劇《六人行》確定將在戲院限定上映3天。(圖/劇照)

為了慶祝《六人行》開播25週年,華納兄弟宣布,將於9月23日、28日和10月2日三天限定,在美國至少1000家戲院「上映」。每晚連播4集「4K修復版」影集內容,不僅是該劇首次的4K版,也會有獨家採訪及未公開過的鏡頭。

▲飾演莫妮卡的寇特妮考克絲,曾上傳《六人行》25年前合照,讓劇迷很懷念。(圖/翻攝自IG)

儘管更多詳細內容需等到14日才能曝光,但目前已公開集數名稱,包括23日將播映《Pilot》、《The One With the Blackout》、《The One With the Birth》和《The One Where Ross Finds Out》。28日則為《The One With the Prom Video》、《The One Where No One’s Ready》、《The One With the Morning After》和《The One With the Embryos》。

▲《六人行》開播已經25年,是許多人心中的經典。(圖/劇照)

10月2日則包含《The One With Chandler in a Box》、《The One With Ross’ Wedding — Part 2》、《The One Where Everyone Finds Out》和《The One Where Ross Got High》。雖然並未等到6人重新聚首拍攝電影版,但能在電影院看《六人行》,還是滿足了不少觀眾25年來的夢想。