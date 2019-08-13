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情侶4大禁忌！　鬼月「牽手去這裡拜拜」他真心勸退：會被拆散

記者潘慧中／綜合報導

農曆7月「鬼門開」過了將近半個月，大多數民眾都抱持心存善念就好的心態，但仍有人認為寧可信其有，命理專家小孟與蔡上機特別為情侶整理出4件盡量不要做的事情，避免惹火好兄弟，導致走上分手一途。

▲▼小孟老師（上圖）與蔡上機老師（下圖）。（圖／翻攝自Facebook／小孟老師星座塔羅牌之清水孟、蔡上機提供）

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據《三立新聞網》報導，小孟與蔡上機提出的第1個禁忌就是不要壁咚，牆壁屬於陰涼的地方，因為這個特性，鬼魂常穿牆而過，情侶很可能「一不小就親到好兄弟」。

▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲情侶在鬼月最好別壁咚。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

其次，情侶最好別在空曠地方或郊區呼喊彼此的名字，很容易吸引好色鬼找上門，「若被好色鬼看見，當心會被鬼壓床。」此外，小孟與蔡上機建議情侶別一起到墳墓、靈骨塔、或手牽手去姑娘廟拜拜，「太過恩愛會讓沒有伴的好兄弟嫉妒，甚至可能被拆散。」

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲情侶最好也別在鬼月一起去姑娘廟拜拜。（圖／取自pixabay）

最後，情侶盡量別在鬼月對另一半說「想死你了」、「愛死你了」或「可以為了你去死」等字眼，「死」這個字很容易觸犯到好兄弟。但關於鬼月，畢竟坊間有流傳不少禁忌，民眾是否相信見仁見智。

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小孟, 蔡上機, 鬼月

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