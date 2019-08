洛基驚爆回歸《雷神索爾4》　娜塔莉波曼「1個動作」洩密

記者洪文/綜合報導

「惡作劇之神」洛基在《復仇者聯盟4:終局之戰》偷走「空間寶石」,創造了一條全新的時間線,提供這個角色回歸的可能性,將在2021年的Disney+限定影集《洛基》(暫譯,Loki)登場。隨著漫威電影宇宙發展「多元宇宙」,已有報導指出他即將回歸「主要時間線」,並在《雷神索爾4》(暫譯,Thor: Love & Thunder)與哥哥索爾再度合體。

▲雷神索爾、洛基兄弟情結一直是《雷神索爾》系列最重要的環節。(圖/《雷神索爾3:諸神黃昏》劇照)



根據外媒《FandomWire》聲稱取得Disney+限定影集《洛基》的故事大綱:「故事從洛基在《復仇者聯盟4:終局之戰》偷走空間寶石開始,他運用寶石力量穿越時空,改變了一些歷史事件。」消息更指出,洛基最終結束時會回到「漫威電影宇宙主要時間線」,同時他帶著「雷神之鎚」在身邊,故事連結緊接著上映的《雷神索爾4》,也解釋了「珍佛斯特」為何手上拿著「雷神之鎚」。

▲洛基有望回歸《雷神索爾4》,粉絲都相當興奮。(圖/《雷神索爾3:諸神黃昏》劇照)



《復仇者聯盟4:終局之戰》結束前,美國隊長回到2014年把「雷神之鎚」歸還至阿斯嘉,不過前一陣子在SDCC聖地牙哥動漫展當中,介紹娜塔莉波曼飾演的「珍佛斯特」變成「女雷神」,她的手中高舉著「雷神之鎚」,如今爆出將由洛基帶回來,令許多粉絲興奮。雷神索爾、洛基兄弟情結一直是《雷神索爾》系列最重要的環節,因此許多粉絲都期望兩人在《雷神索爾4》再度合體。

▲娜塔莉波曼在漫威發表會高舉「雷神之鎚」,宣布將在《雷神索爾4》變成「女雷神」。(圖/CFP)



然而《洛基》大綱並未獲得官方證實,而且《FandomWire》可信度不一。外媒《Screen Rant》分析,隨著《奇異博士2》(暫譯,Doctor Strange in the Multiverse of Madness)發展「多元宇宙」,而《洛基》安排在前者與《雷神索爾4》之間播出,作為「珍佛斯特」變成「女雷神」的背景故事相當合理的。唯一不合理的是「空間寶石」無法時間旅行,或許他結合量子領域可以解決問題。

【漫威第4階段推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》

2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》

2020年11月6日 電影《永恆族》

2021年2月12日 電影《上氣》

2021年春季 影集《汪達與幻視》

2021年5月7日 電影《奇異博士2》

2021年春季 影集《洛基》

2021年夏季 影集《WHAT IF…?》

2021年秋季 影集《鷹眼》

2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

