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洛基驚爆回歸《雷神索爾4》　娜塔莉波曼「1個動作」洩密

記者洪文／綜合報導

「惡作劇之神」洛基在《復仇者聯盟4：終局之戰》偷走「空間寶石」，創造了一條全新的時間線，提供這個角色回歸的可能性，將在2021年的Disney＋限定影集《洛基》（暫譯，Loki）登場。隨著漫威電影宇宙發展「多元宇宙」，已有報導指出他即將回歸「主要時間線」，並在《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love & Thunder）與哥哥索爾再度合體。

「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

▲雷神索爾、洛基兄弟情結一直是《雷神索爾》系列最重要的環節。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

根據外媒《FandomWire》聲稱取得Disney＋限定影集《洛基》的故事大綱：「故事從洛基在《復仇者聯盟4：終局之戰》偷走空間寶石開始，他運用寶石力量穿越時空，改變了一些歷史事件。」消息更指出，洛基最終結束時會回到「漫威電影宇宙主要時間線」，同時他帶著「雷神之鎚」在身邊，故事連結緊接著上映的《雷神索爾4》，也解釋了「珍佛斯特」為何手上拿著「雷神之鎚」。

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▲▼「洛基」湯姆希德斯頓。（圖／迪士尼提供／翻攝自YouTube／達志影像）

▲洛基有望回歸《雷神索爾4》，粉絲都相當興奮。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》結束前，美國隊長回到2014年把「雷神之鎚」歸還至阿斯嘉，不過前一陣子在SDCC聖地牙哥動漫展當中，介紹娜塔莉波曼飾演的「珍佛斯特」變成「女雷神」，她的手中高舉著「雷神之鎚」，如今爆出將由洛基帶回來，令許多粉絲興奮。雷神索爾、洛基兄弟情結一直是《雷神索爾》系列最重要的環節，因此許多粉絲都期望兩人在《雷神索爾4》再度合體。

▲▼漫威工作室SDCC聖地牙哥動漫展發表會。（圖／CFP）

▲娜塔莉波曼在漫威發表會高舉「雷神之鎚」，宣布將在《雷神索爾4》變成「女雷神」。（圖／CFP）

然而《洛基》大綱並未獲得官方證實，而且《FandomWire》可信度不一。外媒《Screen Rant》分析，隨著《奇異博士2》（暫譯，Doctor Strange in the Multiverse of Madness）發展「多元宇宙」，而《洛基》安排在前者與《雷神索爾4》之間播出，作為「珍佛斯特」變成「女雷神」的背景故事相當合理的。唯一不合理的是「空間寶石」無法時間旅行，或許他結合量子領域可以解決問題。

【漫威第4階段推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》
2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》
2020年11月6日 電影《永恆族》
2021年2月12日 電影《上氣》
2021年春季 影集《汪達與幻視》
2021年5月7日 電影《奇異博士2》
2021年春季 影集《洛基》
2021年夏季 影集《WHAT IF…?》
2021年秋季 影集《鷹眼》
2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

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關鍵字

洛基, 雷神索爾, 雷神索爾4, 漫威

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