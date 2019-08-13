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Eason睡罹難者位秒出事　山中「陌生背影」呢喃：跟我走

記者許逸群／台北報導

藝人Eason曾透露大學時期登山誤睡「罹難者位」而遭鬼壓床的經驗，他日前上高點《震震有詞》表示，其實該事件的樣貌不僅如此，在遭遇靈異體驗的隔日，他在登山過程中還差點走進「可能不存在」的岔路。事後想起此事，他也震驚地說：「如果我真的走了那條岔路，有可能就迷失在這個山裡了。」

▲Eason。（圖／翻攝YouTube）

▲Eason分享登山的靈異經驗。（圖／翻攝YouTube）

Eason大學時期曾在農曆七月間與朋友去登山，首次登山的他因過於興奮，第一天就與朋友聊到深夜，沒想到要睡覺時發現山中的避難小屋通舖已被睡滿。此時，他看到一個可躺人的隔板，還暗自心想「我在這個VIP包廂自己睡」，事實上，這個平台是用來安置罹難者大體的地方。

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▲Eason。（圖／翻攝YouTube）

▲探險作家劉川裕表示那個位子大家都不會去睡。（圖／翻攝YouTube）

Eason當晚入睡立刻遭遇怪事，明明人包在睡袋裡面，「為什麼有人拉我的被子？當我要起身，突然兩腳被壓住的感覺，一陣冰麻，感覺有沒溫度的一雙腳壓在我身上。」不僅如此，他隔日的登山行程遇到更詭異的情形，若踏錯一步路，後果可能不堪設想。

第二天的登山行程中，Eason不敢告訴大家昨晚的事，但詭異的事發生了，「本來天氣很好突然整片白霧，只看得到5公尺。」更詭異的事出現了，另一旁岔出了一條小路，Eason形容感覺像是沒有人走過的，落葉很多、石頭散亂，但路線清晰，讓他猶豫到底要走哪條。

▲Eason。（圖／翻攝YouTube）

▲Eason在夢中聽到「跟我走」。（圖／翻攝YouTube）

Eason停留在原地越等越慌張，所幸在5、6分鐘後有組員從旁經過引導走向大霧的道路。他這時想起昨夜夢裡的場景，「一直夢到有一個人走在我的前面，我看不到他的臉，他一直講說『跟我走』。」事後回想起，讓他不敢想像當時若走了岔路會發生什麼事。

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