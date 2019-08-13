日版《101》13名練習生曝光！　「俊美可愛每一個都不同型」網友瘋討論

記者張筱涵／綜合報導

原本連續4季韓版《PRODUCE 101》的拍攝地，日前被發現貼上了《PRODUCE 101 JAPAN》的標誌，12日也透過官方確定的確在進行了，消息一出讓大家都相當驚訝外，參加的練習生也一一被挖出，可愛、帥氣或花美男路線的全部集聚一堂！

▲日本版《Produce 101》正在南韓錄影。（圖／翻攝自produce101japan_official IG）

推特上有一名網友12日陸續放出參加日版《PRODUCE 101》的練習生照片跟資訊，很快就在推特和各大南韓論壇以及微博上傳開，每個練習生的長相和風格都不相同，其中還看見曾參加《PRODUCE X 101》的上原俊。

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西野龍太

▲西野龍太笑起來靦腆可愛。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

中谷日向

▲中谷日向五官相當精緻。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

三井瞭

▲三井瞭看起來相當年幼。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

中野龍之介

▲中野龍之介擁有燦爛笑容。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

Rey Ken

▲Rey Ken看起來有些內向木訥。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

Mikito

▲Mikito穿著有型。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

水澤崚

▲水澤崚長得相當有特色。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

上原俊

▲上原俊曾參加《PRODUCE X 101》。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

Lee Minhyuk

▲Lee Minhyuk已經小有知名度。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

Hirano Manato

▲Hirano Manato熱愛表演。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

Inayoshi Hikari

▲Inayoshi Hikari年僅19歲。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

野嵜豊

▲野嵜豊是1999年3月13日出生。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

西野龍太

▲西野龍太今年23歲勇敢追夢。（圖／翻攝自pd_jpn推特）

▼《Produce 101 Japan》在街頭找尋參賽者。（影片／取自YouTube PRODUCE 101 JAPAN，如遭刪除請見諒）