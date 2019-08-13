離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

記者潘慧中／綜合報導

黃曉明婚變傳聞傳了快1個半月，和老婆Angelababy的關係成為眾人關注的焦點，怎料最近又因一系列夜店照登上熱搜，他和外國嫩模親密的貼臉互動更加引起議論，被懷疑夫妻倆是否真的貌合神離，但粉絲仔細一看無不震怒撻伐！

▲黃曉明和Angelababy婚變謠言瘋傳。（圖／翻攝自微博／Angelababy）



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微博有網友聲稱在上海夜店巧遇黃曉明，「被保安圍得嚴嚴實實，大概有10幾個網紅臉陪酒」，更PO出好幾張在夜店門口側拍的照片，可以看到他戴上帽子和墨鏡，一身黑相當低調，和洋模道別前，女方不只湊近他的臉龐，似乎還抓著他的手，關係啟人疑竇。

▲▼有網友聲稱在夜店偶遇黃曉明、身旁還有10幾個網紅陪酒。（圖／翻攝自微博／貴圈背後那些事兒）



正當網友自以為抓到黃曉明的出軌證據時，有粉絲出面闢謠了！事實上，這些照片是多年前的舊照，巫啟賢2018年曾出面替黃曉明澄清：「我和曉明相識10幾年，他為人正直，對人總是和善親切，竟然有人翻出多年前與友人相聚後親切問候道別的照片來抹黑他，實屬可恥！幸好當天我也在場，證明一切皆是造謠抹黑，真是世道日下，妖魔亂舞！」

▲▼黃曉明曾被拍到貼臉洋模的照片。（圖／翻攝自微博／貴圈背後那些事兒）



黃曉明本人當時也回應9個字：「謝謝哥，我已經習慣了。」對於謠言感到很無奈，而工作室那時候也轉發了巫啟賢的貼文說：「願你在被打擊時，記起你的珍貴，抵抗惡意。感謝巫啟賢老師。」如今又被挖出這些舊照，讓不少粉絲心疼地說：「幾年前的照片還拿出來抹黑」、「曉明哥是惹到誰了嗎？」

▲當年也有在場的巫啟賢事後出面替黃曉明澄清。（圖／翻攝自微博／黃曉明工作室）