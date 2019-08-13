鄉民爆「大咖老藝人」業界黑幕　簽約收錢後「心情不好」放鳥...80萬沒了！

記者李玟儀／綜合報導

近期「館長」的通告費成為話題，傳出一集酬勞30萬，掀起討論後有PTT鄉民發文挺館長，同時爆出某節目老大哥簽了廣告拍攝合約，結果前一晚突然放鴿子，引發網友熱烈討論，這位老大哥到底是誰。

▲鄉民爆料某綜藝老大哥拍攝前一晚臨時說心情不好不拍了。（圖／翻攝自PTT八卦版）

發文的鄉民認為，「說館長沒這個價碼的，根本不懂市場！如果30萬可以請到館長，我現在就出合約給現金。」他點名綜藝圈電視台出身的老藝人「擺個嘴臉最會」。

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並以親身經歷爆料，因為一個手機遊戲的廣告案，和某位電視台轉戰網路節目的老大哥有接觸，邀請對方拍攝手遊廣告片，沒想到合約簽了，錢也付清了，結果前一天晚上對方卻說「心情不好，不想拍了」。

爆料鄉民氣得大飆髒話，直呼：「一大堆藝人私底下既大牌又傲嬌，電視上隨便演演，你們就以為他X的真親民。難怪人家錢賺飽飽，整天等著捐錢洗白。」

▲鄉民爆料某綜藝老大哥拍攝前一晚臨時說心情不好不拍了。（圖／翻攝自PTT八卦版）

有網友陸續點名幾位藝人，原po沒有揭曉身分，儘管心裡不滿但還是客觀表示，「我很尊敬他，也很佩服他，可以從電視台成功轉戰到網路世界，不是每個人都能做到，除了天時地利，還要付出很多努力。」但以就事論事角度來看，「在拍攝前不到12個小時放鳥，我取消拍攝就是7、80萬的事情。」

至於事後如何處理，有網友猜可能和解，原po沒有否認僅說：「和解也沒有什麼不好啊！」畢竟雙方之間是合約關係，不過原po也說了，這名老大哥有很深厚的專業以及經驗，這是無庸置疑，然而「沒有照合約履行，就該有人要出來面對跟處理，也不用浪費社會資源」。