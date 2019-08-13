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韓第一個公開出櫃女偶像！　23歲慎惠仁IG被罵爆「硬起來嗆」：少在那邊拉仇恨

記者張筱涵／綜合報導

曾參加選秀節目《偶像學校》的慎惠仁（솜혜인）12日透過Instagram限時動態公開出櫃，面對酸民留言仍堅強面對，不過隨著流言蜚語越來越多的情況下，她也決定硬起來：「為了保護我的人們會採取法律行動的。」

▲慎惠仁曾參加《偶像學校》最後因厭食症退出。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

▲慎惠仁曾參加《偶像學校》最後因厭食症退出。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

慎惠仁9日曾上傳一張親吻照並寫著「chu chu My girlfriend」，11日又上傳一張牽手照告白「My lovely girl」，讓人不免猜想是不是公開出櫃，12日深夜她突然寫下長文透露：「我的女朋友是短頭髮，但那只是她的造型而已，問我女朋友是男的還女的，讓身為愛人的我很難過。」

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在社會風氣還是很保守的南韓來說，要公開出櫃並不容易，因此即使慎惠仁並沒有在演藝圈闖出高人氣，仍因認愛女朋友迅速登上NAVER熱搜並引起討論，原本還能堅強面對酸民的她，隨著輿論聲浪越來越大和流言蜚語瘋傳，她也直接透過Instagram限時動態嗆明：「如果一直寫推測性新聞、文章或上傳影片的話，我將會採取法律行動。」

▲慎惠仁曾參加《偶像學校》最後因厭食症退出。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

▲慎惠仁12日出櫃認愛。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

慎惠仁心痛傳遞：「因為我愛、我光明正大，這也不是什麼錯誤的事情，我會出櫃並不是想吸引人注意，誰會因為這麼無聊的理由隨便出櫃？」她認為每個人的想法和價值觀念本來就不一樣，就算要厭惡同性戀者也沒差，再加上會出櫃也不是希望外界能夠體諒或喜歡。

▲慎惠仁曾參加《偶像學校》最後因厭食症退出。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

▲慎惠仁感謝外界支持並透露家人也都知道。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

名字登上熱搜和蜂擁而至的留言和私訊，這是慎惠仁從沒想過的，「只不過跟別人一樣是談個戀愛，不想再隱瞞我的珍愛對象而已，不過我不希望我的人們因此受傷，我認為自己有義務要保護他們，如果只是想拉仇恨去做那些影片、寫下那些虛假消息的話，我也會為了保護我的人們會採取法律行動的，請停止你們的行為」。

▲慎惠仁曾參加《偶像學校》最後因厭食症退出。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

▲慎惠仁IG全文。（圖／翻攝自慎惠仁IG）

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