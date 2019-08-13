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算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

記者吳孟庭／綜合報導

南韓最近有算命師預言，女團少女時代若2020年合體發片將會再創生涯高峰，並一一點出每個成員狀況，坦言太妍前陣子經歷低潮期，秀英現在做什麼都感到痛苦，但度過這個月就會好轉；潤娥則是做什麼都會成功、還少見有旺夫運，呼籲SM娛樂社長快點把人放出來回歸歌壇！

▲算命師預言少時明年合體再翻紅！點破各成員現況「她」陷低潮。（圖／翻攝自秀英、太妍、潤娥IG）

▲算命師點破少時各成員現況「她」陷低潮。（圖／翻攝自秀英、太妍、潤娥IG）

YouTube頻道「FANthe 팬더닷컴」最近推出少女時代上下特輯，用包含觀相、八字命盤等進行運勢解析，表示潤娥從眼神與外貌看起來都是品格好、又謙虛，因為心地善良所以吸引人緣，但她最有事業心、腦袋動得很快，被老師極讚是「做什麼都會成功的藝人」。

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尤其潤娥最近剛主演新片《極限逃生》，受訪時間是該片還沒上映的時候，老師大膽預言會大賣，果然現在上映13天已經在韓衝破600萬觀影人次，也將於30號在台上映。除了自己做什麼都強，潤娥還旺夫，「明星少見有幫夫運，但她以後老公很會賺錢，還很保護她。」表示她若結婚可能是第一眼就愛上的類型。

▲算命師預言少時明年合體會再翻紅！點破成員現況「她」陷低潮。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

▲潤娥個性到運勢都被極讚。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

老師看到太妍八字直言，「一看就知道是個『BOSS』，如果是男生的話可能會去選總統！」兩位老師都認為她最近心情鬱悶，「今年特別感到畏縮、自信低落，在競爭中感覺自己被擠掉了，簡單說就是遇到了人生的低谷，但從8月8日開始就會煥然一新，不要自責，只是時間到了就會這樣。」更表示太妍還沒到達人生的黃金時期，時間可能會在明年。

▲算命師預言少時明年合體會再翻紅！點破成員現況「她」陷低潮。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

▲算命師表示太妍剛度過低潮期。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

雖然老師表示地球上可能沒有男人可以讓太妍滿意，但說到結婚，少時目前唯一有公開男友的秀英不能不提。可惜兩位老師皆表示她今年沒有結婚運，不過特別說秀英是「目前裡面最辛苦的成員，很想逃跑、是什麼都討厭的時期，但撐過這個月就會好轉很多。」另一老師建議總是想很多的她，必須要將心裡的聲音喊出來，也是明年開始運勢會很旺。

此外也表示孝淵DJ第二春會成功，但可能要去海外的夜店發展會比較順利，還說她雖然外表看起來不緊張，但因責任感很強，甚至因此睡不好，老師只給她一句建議：「戰爭已經結束了，現在就照你的意思好好玩吧！」珊妮則是完全相反類型，吃得好睡得飽，想做什麼就做什麼。

▲算命師預言少時明年合體會再翻紅！點破成員現況「她」陷低潮。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

▲算命師點破秀英現況正陷入低潮。（圖／翻攝自YouTube／FANthe 팬더닷컴）

Tiffany今年則是經歷磨練期，肯定辛苦；俞利則是相比潤娥屬於樂天派，不強求的類型，預言她會嫁得不錯。最後老么徐玄則被評為太過謹慎的個性，不會隨便跟男生交往，卻因為想太多，建議她「勇敢去愛」。

最後老師表示，少女時代成員明年都運勢很好，是可以重新站上頂端成為世界巨星的時候，「她們不是靠個人能力而成功的類型，比較像是周邊的人合力幫忙，例如粉絲也一起努力，因為有大家支持的關係，只要一合體回歸就能像煙氣般蒸蒸向上，希望明年無條件一定要回歸。」

▲▼命理師預言少時明年必須要合體，且會翻紅。（影片來源：YouTube FANthe 팬더닷컴）

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關鍵字

少女時代, 潤娥, 太妍, 秀英, 日韓風

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