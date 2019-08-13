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23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境選秀節目《偶像學校》於2017年開播，組成女團fromis_9，其中23歲慎惠仁長相氣質、清新，原本滿有討論度，卻因健康因素退出節目，爾後又被爆出曾是霸凌者，形象受損。沉寂2年後，她5月帶著單曲《Mini Radio》出道，12日卻突然向大眾出櫃認愛，甜蜜喊著：「My lovely girl。」閃瞎眾人。

▲▼23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻短髮女友放閃：我很幸福。（圖／翻攝自IG）

▲▼慎惠仁IG認愛女友。（圖／翻攝自IG）

▲▼23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻短髮女友放閃：我很幸福。（圖／翻攝自IG）

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慎惠仁12日在IG正式向粉絲介紹女友，附上兩張照片，分別是她緊牽著女友的手以及她吻著女友臉頰的放閃照，限時動態裡，她清楚寫著「我的女友是短髮，那就是她風格，在情人的立場來說，跑來問我她是男是女很傷人。」並轉發新聞照表示「對，我出櫃了，我在談同性戀愛。」

▲▼23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻短髮女友放閃：我很幸福。（圖／翻攝自IG）

▲23歲慎惠仁轉發新聞圖承認出櫃。（圖／翻攝自IG）

事實上，南韓風氣保守，雖有藝人承認喜歡同性，但案例少之又少，若要承認出櫃，需要非常大的勇氣。慎惠仁在IG上認愛女友，很快就登上熱搜關鍵字，不過，正反評價不一，有人為她加油打氣，但也有人私訊攻擊「妳人生真可憐，父母知道嗎」，但她勇敢面對網友的言論，在IG回覆「知道，我不可憐，我很幸福。」

▲▼23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻短髮女友放閃：我很幸福。（圖／翻攝自IG）

▲▼慎惠仁晚上立刻登上naver熱搜，酸民罵她可憐，但她高EQ回覆「我很幸福」。（圖／翻攝自IG）

▲▼慎惠仁晚上立刻登上naver熱搜，酸民罵她可憐，但她高EQ回覆「我很幸福」。（圖／翻攝自IG）

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