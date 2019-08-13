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「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」李一桐爆關注

記者林奕如／綜合報導

李現在《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）飾演電競大神韓商言爆紅，又被粉絲稱為「七月男友」。趁著這股熱潮，古裝新戲《劍王朝》也備受關注，「現男友」古裝扮相，讓粉絲直呼超帥外，合作「最美黃蓉」李一桐的火花，也讓人期待不已。

▲李現、李一桐《劍王朝》。（圖／翻攝劍王朝微博）

▲李現、李一桐《劍王朝》。（圖／翻攝劍王朝微博）

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▲李現古裝扮相，粉絲期待新戲。（圖／翻攝劍王朝微博）

《劍王朝》其實早在《親愛的》拍攝之前，但遲到現在未播，該劇根據無罪同名小說改編，馮小剛監制，以戰國末期為背景，講述了一個以劍說話的時代，眾人為爭奪最高權力，而相互廝殺的江湖恩怨。李現飾演丁寧是秦國都長陵的市井少年，為了得到岷山劍宗的續天神訣，進入白羊洞修煉，通過了岷山劍會，得到續天神決。

▲李現、李一桐《劍王朝》。（圖／翻攝劍王朝微博）

▲李現、李一桐合作《劍王朝》。（圖／翻攝劍王朝微博）

李一桐飾演長孫淺雪，昔日秦王朝最大的權貴公孫氏的長女，公孫氏在變法中被秦皇所滅，她擁有傾國傾城之姿，是冰山美人，執九幽冥王劍。男女主角在劇中上演情愛糾纏，不少人直呼光看照片，CP感不錯，保證追劇。

▲李現、李一桐《劍王朝》。（圖／翻攝劍王朝微博）

▲李一桐古裝扮相美翻。（圖／翻攝劍王朝微博）

不過要當武俠高手要付出代價，長期吊鋼絲加上武打動作，對身體是一大負荷，李現之後又接拍《親愛的》沒休息，他在《親愛的》殺青後表示終於可以放假了，「頸椎側彎、腰肌勞損、骶髂關節錯位，雙半月板裂紋，再加上時不時騷擾一下的慢性胃炎。」他接觸運動員受傷之後的恢復訓練，希望讓身體恢復狀態。

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