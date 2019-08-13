獨／毛加恩娶回超美造型師　密上2個月「婚姻課程」合約曝光

記者蕭雅玲／台北報導

前籃球明星毛加恩與造型師羅雯熱戀兩年半，於一月初求婚成功，日前特地找了時尚攝影師江民仕拍攝婚紗照，於今（13日）在兩人的IG曝光了。據悉，毛加恩婚期訂在11月29日，因為兩人都是基督徒，在做出要一起攜手共組家庭的決定後，毛加恩還與羅雯去上了兩個月的「婚姻輔導課」，學習如何做好老公的角色。

▲毛加恩婚紗照是由造型師老婆羅雯主導。（圖／翻攝自IG）

毛加恩今年一月在友人的見證下，向造型師女友羅雯求婚成功，他表示，原本是想去北海道滑雪時求婚，在籌備過程中羅雯似乎有察覺到，只好臨時改在台北求婚。而求婚成功後，兩人知道教會有開「婚姻輔導課」便報名上課，笑言兩個月的課程中收穫最大收穫，就是學會如何不去踩到彼此的「地雷」，還為了幸福家庭著想訂了「吵架公約」，除了不許在酒後吵架外，更約定「婚後即使吵架，也絕不可口出惡言，尤其不能說出『離婚』、『分手』等重話！」作為幸福婚姻維繫守則。

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▲▼毛加恩與羅雯性感、俏皮婚紗照曝光。（圖／翻攝自IG）

自認再完美的夫妻、情侶都會吵架，他與羅雯交往兩年半大吵沒有，小吵難免會有，「如我答應她要做到的事，又沒做到！」吵得最兇的一次就是自己答應羅雯會打電話給她，卻因故沒有打，讓羅雯很生氣，「那次因為吵得太兇，隔天原本要一起去上『婚姻輔導課』，也因為我們都在鬧情緒所以賭氣沒去上課。」現在回想起來都覺得很幼稚，但他也慶幸有去上這個課程，讓他發現到自己的缺點，也學會該如何與另外一半溝通。

