ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／毛加恩娶回超美造型師　密上2個月「婚姻課程」合約曝光

記者蕭雅玲／台北報導

前籃球明星毛加恩與造型師羅雯熱戀兩年半，於一月初求婚成功，日前特地找了時尚攝影師江民仕拍攝婚紗照，於今（13日）在兩人的IG曝光了。據悉，毛加恩婚期訂在11月29日，因為兩人都是基督徒，在做出要一起攜手共組家庭的決定後，毛加恩還與羅雯去上了兩個月的「婚姻輔導課」，學習如何做好老公的角色。

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／翻攝自IG）

▲毛加恩婚紗照是由造型師老婆羅雯主導。（圖／翻攝自IG）

毛加恩今年一月在友人的見證下，向造型師女友羅雯求婚成功，他表示，原本是想去北海道滑雪時求婚，在籌備過程中羅雯似乎有察覺到，只好臨時改在台北求婚。而求婚成功後，兩人知道教會有開「婚姻輔導課」便報名上課，笑言兩個月的課程中收穫最大收穫，就是學會如何不去踩到彼此的「地雷」，還為了幸福家庭著想訂了「吵架公約」，除了不許在酒後吵架外，更約定「婚後即使吵架，也絕不可口出惡言，尤其不能說出『離婚』、『分手』等重話！」作為幸福婚姻維繫守則。

請繼續往下閱讀...

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

▲▼毛加恩與羅雯性感、俏皮婚紗照曝光。（圖／翻攝自IG）

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

自認再完美的夫妻、情侶都會吵架，他與羅雯交往兩年半大吵沒有，小吵難免會有，「如我答應她要做到的事，又沒做到！」吵得最兇的一次就是自己答應羅雯會打電話給她，卻因故沒有打，讓羅雯很生氣，「那次因為吵得太兇，隔天原本要一起去上『婚姻輔導課』，也因為我們都在鬧情緒所以賭氣沒去上課。」現在回想起來都覺得很幼稚，但他也慶幸有去上這個課程，讓他發現到自己的缺點，也學會該如何與另外一半溝通。
 

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

飛美救子他一肩扛　狄鶯機上睡醒竟...看到孫鵬在哭

飛美救子他一肩扛　狄鶯機上睡醒竟...看到孫鵬在哭

小嫻34Ｃ傲人身材男生「凍未條」！出外景引發大暴動！

小嫻34Ｃ傲人身材男生「凍未條」！出外景引發大暴動！

海邊出遊背上多兩個白手印　曾智希遇「好兄弟」靠這招驅邪

海邊出遊背上多兩個白手印　曾智希遇「好兄弟」靠這招驅邪

返台遇6.0強震給搖醒　甄珍淡定躺床上「讓它搖！」

返台遇6.0強震給搖醒　甄珍淡定躺床上「讓它搖！」

吳宗憲坐浴缸突劇烈搖晃！ 他嚇到「已逃命到日本」：說不擔心是騙人的

吳宗憲坐浴缸突劇烈搖晃！ 他嚇到「已逃命到日本」：說不擔心是騙人的

瓜哥一通電話「放生阿翔」　謝忻神隱74天確定「這一天」復出

瓜哥一通電話「放生阿翔」　謝忻神隱74天確定「這一天」復出

安苡愛凌晨鑽豪宅密會綜藝大哥？　憲哥出面回應了

安苡愛凌晨鑽豪宅密會綜藝大哥？　憲哥出面回應了

馬力歐認通告費領「高一點」成標竿...喊話製作人：不要弄我

馬力歐認通告費領「高一點」成標竿...喊話製作人：不要弄我

張小燕70大壽前夕哽咽憶亡夫　慷慨解囊捐50萬做公益

張小燕70大壽前夕哽咽憶亡夫　慷慨解囊捐50萬做公益

獨／毛加恩11月結婚！造型師新娘超美「透明婚紗」激露美腿

獨／毛加恩11月結婚！造型師新娘超美「透明婚紗」激露美腿

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

被狂攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「要吞安眠藥才能入睡」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

毛加恩, 羅雯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 江宏恩橋下等戲熱暈「表情失守」 王宇婕笑：宏傑很悶！
  2. 幫妻還6000萬債務　雷洪謝嘆：靠老天賞飯吃賺錢！
  3. 鄧紫棋《新說唱》笑：狗哥可以收工了！　PTT網友罵爆「掉人品沒風度」
  4. 劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師
  5. 美女老婆「金盆」旺夫！命理師曝毛加恩夫妻前世今生
  6. 真人版《阿拉丁》續集有望推出！網敲碗「賈方復仇記」製片說話了
  7. 4 In Love解散...張棋惠爆遭「同期女歌手」當空氣　她嗑過期便當淚訴心酸
  8. 昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人
  9. 優人神鼓山上劇場大火！木屋整棟幾盡燒毀　文化部啟動急難補助機制
  10. 孟耿如忙賣東西　黃子佼苦惱終身大事「搞不定」！友人報名搶曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366