麥莉「女女吻」前夫出聲了！　3人神對話「找雷神弟牽手散步」網笑翻

記者阮巧雯／綜合報導

流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）11日宣布兩人正式結束短短8個月婚姻，之後麥莉又被拍到與也剛離婚的女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）熱情擁吻。除了麥莉事後PO文回應，凱特林前夫布羅迪詹納（Brody Jenner）12日也發文了，更開玩笑說要和連恩見個面！

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃結婚8個月玩完。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

▲麥莉摟女深吻被拍...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩。（圖／翻攝自Facebook／DailyMail）

布羅迪詹納和凱特林卡特在8月初宣布離婚，事後爆出前妻轉身投入女人懷抱，他就在IG發文，寫道：「不要讓昨日的事影響今日。」似乎在回應這起「女女擁吻」事件。而布羅迪的星二代好友布蘭登湯瑪士李（Brandon Thomas Lee）留言回應：「讓我們平息這些流言蜚語，上傳一張我們在親熱的照片吧。」布羅迪接下來更是大方回道：「注意了！我和連恩在沙灘上手牽手的照片即將曝光。」似乎在反諷麥莉和前妻兩人在湖邊親熱。

▲凱特林卡特前夫布羅迪詹納發文，星二代好友在下面幽默回應。（圖／翻攝自IG／brodyjenner）

但讓人更意想不到的是，麥莉居然也回覆了這則留言，寫道：「布羅迪詹納你應該在你的車子裡睡一覺，冷靜一下。」三人這一來一往幽默對話，讓網友瞬間笑翻，也有人佩服麥莉輕鬆應對的回覆。

▲卡特的前夫布羅迪回覆，要大家注意，他和雷神弟在沙灘上手牽手的照片即將曝光。（圖／翻攝自IG／brodyjenner）





▲麥莉也回覆，要布羅迪詹納去他的車子裡睡一覺，冷靜一下。（圖／翻攝自IG／brodyjenner）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！



