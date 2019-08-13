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昆凌26歲生日！　周杰倫深夜曬「嘴對嘴親吻照」閃爆…網跪：墨鏡不夠擋呀

記者陳芊秀／綜合報導

藝人昆凌12日迎接26歲生日，老公周杰倫晚間送上最閃大禮！兩人破例在IG上曬出嘴對嘴親吻照，甜度再刷新極限。

▲▼昆凌26歲生日，周杰倫曬嘴對嘴親吻照閃爆。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲昆凌26歲生日，周杰倫IG曬照閃爆。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

昆凌近日打卡泰國，和老公周杰倫，加上一群好友都在曼谷度假，早前才更新照片，回眸一笑成為照片主角，其他行人則都是周杰倫和朋友假裝演路人。她生日這天可說是越晚越甜，夫妻倆在空中酒吧慶生，一起捧著名牌包包形狀的蛋糕，加上甜蜜火熱的嘴對嘴親吻，更收到對方以英文告白：「Happy birthday to my sweetie @hannah_quinlivan Happy wife happy life。（生日快樂親愛的，快樂的老婆、快樂的人生）。」

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▲▼昆凌26歲生日，周杰倫曬嘴對嘴親吻照閃爆。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲昆凌曼谷逛街，照片中的人是老公周杰倫和朋友假裝路人。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲▼昆凌26歲生日，周杰倫曬嘴對嘴親吻照閃爆。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲慶祝昆凌26歲生日，周杰倫曬嘴對嘴親吻照閃爆。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

周杰倫和昆凌婚後仍像熱戀情侶甜蜜，就算工作也時常愛相隨，不過罕見在IG公開嘴對嘴甜照，閃瞎一大票親友粉絲。有粉絲形容，這次是天王夫妻自結婚典禮公開親吻以來，難得如此高調放閃，網友羨慕到爆炸，「太甜了啦老大」、「大半夜的」、「杰倫很少這麼大尺度……嚇到。」有人求饒「墨鏡不夠遮擋呀」、「哇我到底看到了什麼」、「眼睛痛」、「大嫂生日快樂。」

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