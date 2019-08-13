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獨／毛加恩11月結婚！造型師新娘超美「透明婚紗」激露美腿

記者蕭雅玲／台北報導

前籃球明星毛加恩與造型師羅雯熱戀兩年半，於一月初求婚成功，日前進棚拍攝婚紗照也於今（13日）在兩人的IG曝光，將會於11月23日先登記結婚，並於29日在台北萬豪酒店席開55桌，由於兩人都是基督徒，所以當天中午會先行舉辦基督教結婚儀式，毛加恩演藝圈好友高以翔、羅雯閨蜜郭雪芙也受邀擔任伴郎伴娘。

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

▲毛加恩與羅雯性感婚紗照曝光。（圖／ 翻攝自IG）

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

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▲羅雯拍婚紗照大秀性感美腿。（圖／ 翻攝自IG）

毛加恩與羅雯相差七歲，兩人從相識、相戀到結婚兩年半，羅雯不僅收服了毛加恩的心，甜美笑容更深受未來公婆喜愛，因而決定攜手共度一生。造型師老婆早期曾擔任過模特兒、後來跨界當起造型師，長相甜美的她，更曾是圈內不少藝人指定的造型師，包含高以翔、陳妍希、孫芸芸、郭雪芙、昆凌、安心亞、林嘉綺、宋米秦都曾找過她做造型。也因為羅雯本身就是造型師，所以婚宴是由她一手主導，毛加恩則全力協助與尊重老婆的想法。今唯美婚紗照曝光，夫妻倆躺在床上，外罩若隱若現的白紗，讓性感指數激增。

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

▲毛加恩與羅雯拍婚紗狗兒子也入鏡。（圖／ 翻攝自IG）

照片裡羅雯所穿的白紗就是國中死黨經營的婚紗店NICOLE + FELICIA設計，兩人工作上的好友也是時尚攝影師江民仕更從上海返台親自操刀拍攝婚紗照外，高以翔自創服裝品牌YOYUU不僅大方贊助好友婚宴的西服，也是伴郎團唯一的藝人，婚宴當天將搭檔伴娘郭雪芙搭檔，為好友的幸福婚姻做見證。

▲▼毛加恩、羅雯。（圖／ 翻攝自IG）

▲毛加恩拍婚紗照全由老婆羅雯安排。（圖／ 翻攝自IG）

37歲的毛加恩過往情史豐富，他感性說：「對的時間遇到對的人，是最完美的安排！」因為遇到對的人，讓他有動力去規劃兩人的未來與家庭。他表示，「我們早在交往前就已知道彼此，只是都沒有見過面，開始交往後她的笑容、笑聲對我很有感染力，每次跟她在一起都會很開心，她是個讓人沒壓力的女生！」

由於毛加恩爸媽都在美國，加上兩人工作都在台灣，所以婚後不打算移居美國，小倆口將會定居台北努力打拼事業，體貼的毛加恩也說：「我沒有跟她一起去過歐洲，所以婚後會想先過兩人世界的日子，並希望可以在明年給自己放一個大假，帶著她到歐洲放長假，對於生子計畫則順其自然！」

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毛加恩, 羅雯, 郭雪芙, 高以翔

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