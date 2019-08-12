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18歲王源「好事近了」　低調現身簽字…網曝：再1步驟就能領證！

記者阮巧雯／綜合報導

18歲大陸偶像團體TFBOYS成員王源，2013年出道至今，人氣不減。近日就有眼尖網友認出王源低調現身駕訓班，也在討論區上表示，聽到王源只剩一科就能拿到駕照，讓不少粉絲興奮大喊：「副駕是我的！」

▲王源神隱1個半月，終於現身回老家。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

▲▼王源擁有眾多粉絲，人氣相當高。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室、
時尚先生Esquire）

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▲▼王源露腹肌。（圖／翻攝自微博／時尚先生Esquire）

照片中，王源身穿寬鬆白色上衣，戴著口罩相當低調，但還是被發現了，他也大方地對鏡頭瞇著眼睛微笑，巧遇王源的粉絲在討論區透露：「（王源）考完科三理要簽名。」和台灣不同，要在大陸合法開車上路需要通過4次考試，才能拿到駕照，前3次考試就是交通規則筆試、室內路考和上路考試，但大陸多了第4科，考試內容是遇到交通事故或緊急狀況應如何處理。

▲▼王源考駕照。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲王源低調現身駕訓班，還是被眼尖粉絲認出。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

王源只要順利通過第4次考試，就能合法上路，好消息一傳出不少粉絲都紛紛留言表示：「恭喜源哥」、「副駕開放預約」、「如果副駕滿了，後座我也可以。」但也有網友對身為忙碌偶像的王源表示敬佩，說道：「我只想問，王源是哪來的時間學車」、「太會分配時間了」、「太羨慕了，我還卡在2科（室內路考）。」

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