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吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳宗憲日前在影片中評論網紅，「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，引發館長、連千毅不滿，12日現身錄影現場時，鞠躬彎腰道歉。而連千毅晚間開直播，要比拼直播線上人數誰多，還預告要拿出「家產」，3分鐘內湧入7千人觀看直播。

▲▼吳宗憲12日為發言鞠躬道歉，連千毅開直播爆氣：「感受不到誠意。」（圖／記者林彥君攝、翻攝自連千毅臉書）

▲吳宗憲12日為發言鞠躬道歉，連千毅開直播爆氣：「感受不到誠意。」（圖／記者林彥君攝、翻攝自連千毅臉書）

直播中，連千毅先稱讚吳宗憲真的是天王，「講話完全沒有破綻，他的口才、手腕非常棒」，不過話鋒一轉，爆料對方經紀人打電話連絡媒體，要求新聞改標題、報導下架等。他看到吳宗憲回應時強調不清楚、不知道，道歉的對象沒有提到網紅，質疑「新聞炒了2天，你會不知道？」更指著鏡頭大嗆「這次你確確實實輸了」，認為對方只要講一句話就夠，卻選擇顧左右而言他，「一下子搬空姐，一下子搬出法師，你應該道歉的是所有的網紅，而不是顧左右而言他。」

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▲▼吳宗憲 。（圖／記者林彥君攝）

▲吳宗憲鞠躬道歉，「我們這個行業經常嘴巴會得罪人，有什麼失禮的地方，不對的地方請多原諒。」（圖／記者林彥君攝）

▲▼連千毅直播嗆吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

▲連千毅批評吳宗憲顧左右而言他，「你應該道歉的是所有的網紅！」（圖／翻攝自臉書／連千毅）

此外，連千毅表示有吳宗憲鐵粉來嗆「把超跑拿出來比」，他也再嗆粉絲頭腦有問題，「我今天是在講網紅的事情，你還在添油加醋。」他表示自己現在擁有6架超跑，並在直播中曬出手機照片存檔，透露22歲已經開著名車，而且型號比當年吳宗憲座車還厲害。

▲▼連千毅直播嗆吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

▲連千毅被吳宗憲鐵粉嗆「不然來比超跑」，除了直播身後有一台跑車，並拿出手機照片，強調22歲已經開名貴跑車。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

▲▼連千毅直播嗆吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

▲連千毅準備一大疊千元鈔，以及一台iPhone手機聲稱要送網友。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

除了秀手機車照，連千毅又下戰帖，要求明天（13日）和吳宗憲舉辦辯論會。他認為吳宗憲雖然是綜藝天王，但是做什麼生意都倒，因此要求雙方各拿出100萬，在台北市挑一間店面並由他經營，說道：「賺錢一人一半，賠錢都算我的，這樣你敢不敢！」他表示今天無法感受到吳宗憲道歉的誠意，因此再下第3次戰帖。

▲▼連千毅直播嗆吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

▲連千毅3度下戰帖，要找吳宗憲辯論，還要各拿100萬開店。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

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