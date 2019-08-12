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不止狼人殺強！　陳零九飯店「上床」女星秒弄哭她

記者翁子涵／台北報導

「被狼人殺耽誤的創作歌手」 陳零九日前上何美的網路節目「一起上床吧！」，這次節目內容是何美首次在飯店床上訪問男藝人，也是陳零九第一次跪在床上彈琴，還用膝蓋按押踏板，讓他自嘲像是日本人，他在現場深情演唱代表作，讓何美每聽一首哭一首，淚流滿面地說：「是為了遠在花蓮的朋友情感際遇而哭。」

▲▼ 陳零九深情演唱，讓何美聽到哭。（圖／紅杉娛樂提供）

▲陳零九深情演唱，讓何美聽到哭。（圖／紅杉娛樂提供）

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聊起陳零九出道過程，已經出道13年的他，2006年隻身從高雄北上，被音樂人周佳佑提攜而進入唱片界，但其實沒有外人想像的順遂，他剛上台北在加油站當工讀生，加油、洗車等都做，陳零九笑說：「沒有因為長得帥，時薪就比較高。」

▲▼ 陳零九上何美的網路節目。（圖／紅杉娛樂提供）

▲陳零九上何美的網路節目。（圖／紅杉娛樂提供）

自我要求很高的陳零九，設定自己一個月要產出兩首歌，「youtuber在網路上火火熱熱，他們規律密集的餵養網友影音內容，所以我也想和他們一樣，符合網路世代聽眾的需求，固定持續有新作產生，讓我的粉絲一直有新歌可以聽。」2天前他也才在騎車路上創作一首新歌，內容跟阿嬤有關。

如此密集的創作，陳零九也坦言會靠需要高度用腦和清楚邏輯的電玩或桌遊來紓壓，如《密室脫逃》、《狼人殺》和《第五人格》等，另類方式讓何美百思不得其解，一臉困惑地說：「果然創作者都和正常人走不一樣的路。」

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